Potanın Perileri'nden tam 96 sayı fark!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Arnavutluk'u tam 96 sayı farkla 140-44 mağlup etti.

FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, Arnavutluk'u 140-44'lük skorla mağlup etti.



Mersin Servet Tazegün Spor Salonu'nda oynanan müsabakada ay-yıldızlılar; Olcay Çakır Turgut, Pelin Derya Bilgiç, Meltem Yıldızhan, Tilbe Şenyürek ve Teaira Zyaire Mc Cowan beşiyle karşılaşmaya başladı. Milliler, Arnavutluk karşısında ilk yarıyı 74-16 önde tamamladı.



A Milli Takım'da Teaira Zyaire Mc Cowan 28, Tilbe Şenyürek 20, Alperi Onar 15 ve Tuğçe Canıtez ile Pelin Bilgiç 14'er sayıyla mücadeleyi noktaladı. Arnavutluk'ta ise Ebi Dishnica 7 sayıyla oynadı.



A Milli Kadın Basketbol Takımı, grubundaki dördüncü maçında 27 Kasım Pazar günü Slovenya'yı konuk edecek.