Cristiano Ronaldo artık serbest oyuncu statüsünde

Portekiz'in dünya yıldızı futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun Manchester United kariyeri sona erdi. Kulüp ve futbolcu karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetti.

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United ile sözleşmesi feshedildi. Yapılan açıklamaya göre taraflar anlaşarak kontratı sonlandırdı.



Son dönemlerde verdiği röportaj nedeniyle kulübüyle olumsuz bir süreç yaşayan Ronaldo'nun takımdan ayrılmak istediği biliniyordu.



İspanyol basını, Cristiano Ronaldo'nun Benzema'nın sakatlığı sonrasında Real Madrid'e dönebileceğini iddia etmişti.