Arjantin-Suudi Arabistan! İlk 11'ler belli oldu
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin, C Grubu ilk maçında Suudi Arabistan ile karşı karşıya gelecek.
ARJANTİN - SUUDİ ARABİSTAN
İLK 11'LER
ARJANTİN: Emiliano Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Gomez, Messi, Di Maria, Lautaro Martínez.
SUUDİ ARAİSTAN: Al-Owais, Abdulhamid, Al-Tambakti, Al-Bulayhi, Al-Shahrani, Al-Faraj, Kanno, Al-Malki, Al-Brikan, Al-Shehri, Al-Dawsari.
STAT: Lusail
HAKEM: Slavko Vincic
SAAT: 13:00
YAYIN: TRT
İLK 11'LER
ARJANTİN: Emiliano Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Gomez, Messi, Di Maria, Lautaro Martínez.
SUUDİ ARAİSTAN: Al-Owais, Abdulhamid, Al-Tambakti, Al-Bulayhi, Al-Shahrani, Al-Faraj, Kanno, Al-Malki, Al-Brikan, Al-Shehri, Al-Dawsari.
STAT: Lusail
HAKEM: Slavko Vincic
SAAT: 13:00
YAYIN: TRT