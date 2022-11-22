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Beyaz Gazete
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Arjantin-Suudi Arabistan: 1-2

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, turnuvanın en büyük favorilerinden biri olarak gösterilen Arjantin'i 2-1 mağlup etti.

Ekleme: 22.11.2022 - 15:26 Güncelleme: 22.11.2022 - 15:27 / Editör: Ozge Selin
Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi.

80 bin kişilik Lusail Stadyumu'nda oynanan mücadelede Orta Doğu temsilcisi büyük bir sürprize imza atarak maçı kazanmayı başardı.

Arjantin, maçın 10. dakikasında Lionel Messi'nin penaltı golüyle öne geçti. Suudi Arabistan Messi'nin golüne 48. dakikada Al-Shehri ve 53. dakikada Al-Dawsari ile cevap vererek üç puanın sahibi oldu.

Arjantin'in maçta filelere giden 3 golü ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

Bu mağlubiyetle Arjantin'in 36 maçlık yenilmezlik serisi de sona ermiş oldu.
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