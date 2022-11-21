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Selçuk İnan, Kasımpaşa'nın teknik direktörü oldu

Galatasaray'da futbolu bıraktıktan sonra Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Selçuk İnan, Kasımpaşa ile teknik direktörlük görevi için el sıkıştı.

Ekleme: 21.11.2022 - 14:33 Güncelleme: 21.11.2022 - 14:34 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'nın, Şenol Can'dan sonra yeni teknik direktörü belli oldu. Kasımpaşa, Selçuk İnan ile anlaşmaya vardı.

Ligde 13 maçta 15 puan toplayan ve alt sıralarda kalan Kasımpaşa, Şenol Can ile yollarını ayırdıktan sonra yaptığı teknik direktör görüşmelerinde sona geldi. Kasımpaşa, Galatasaray'da futbolu bıraktıktan sonra Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Selçuk İnan ile anlaşmaya vardı. Taraflar arasında anlaşma sağlandı.

Sezon sonuna kadar anlaşıldı

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, kısa bir süre içerisinde Selçuk İnan ile imzaların atıldığını resmen açıklayacak. 37 yaşındaki Selçuk İnan, sezon sonuna kadar Kasımpaşa'nın teknik direktörü olarak görev yapacak.
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