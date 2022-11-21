İngiltere-İran! İlk 11'ler belli oldu
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası B Grubu ilk maçında İngiltere ile İran karşı karşıya geliyor.
2022 Katar Dünya Kupası'nın 2. gününde İngiltere, İran ile karşı karşıya geliyor.
Heyecan dolu karşılaşma Khalifa International Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Brezilyalı hakem Raphael Claus yönetecek. İngiltere - İran maçı 16.00'da başlayacak. Müsabaka TRT üzerinden naklen yayınlanacak.
İNGİLTERE-İRAN
İLK 11'LER
İNGİLTERE: Pickford, Trippier, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Bellingham, Saka, Mount, Sterling, Kane.
İRAN: Beiranvand, Moharrami, Pouraliganji, Hosseini, Mohammedi, Nourollahi, Cheshmi, Hajsafi, Jahanbakhsh, Taremi, Karimi.
HAKEM: Raphael Claus
STAT: Khalifa International
SAAT: 16:00
YAYIN: TRT
Heyecan dolu karşılaşma Khalifa International Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Brezilyalı hakem Raphael Claus yönetecek. İngiltere - İran maçı 16.00'da başlayacak. Müsabaka TRT üzerinden naklen yayınlanacak.
İNGİLTERE-İRAN
İLK 11'LER
İNGİLTERE: Pickford, Trippier, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Bellingham, Saka, Mount, Sterling, Kane.
İRAN: Beiranvand, Moharrami, Pouraliganji, Hosseini, Mohammedi, Nourollahi, Cheshmi, Hajsafi, Jahanbakhsh, Taremi, Karimi.
HAKEM: Raphael Claus
STAT: Khalifa International
SAAT: 16:00
YAYIN: TRT