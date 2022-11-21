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İngiltere-İran! İlk 11'ler belli oldu

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası B Grubu ilk maçında İngiltere ile İran karşı karşıya geliyor.

Ekleme: 21.11.2022 - 15:56 Güncelleme: 21.11.2022 - 15:57 / Editör: Ozge Selin
2022 Katar Dünya Kupası'nın 2. gününde İngiltere, İran ile karşı karşıya geliyor.

Heyecan dolu karşılaşma Khalifa International Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Brezilyalı hakem Raphael Claus yönetecek. İngiltere - İran maçı 16.00'da başlayacak. Müsabaka TRT üzerinden naklen yayınlanacak.

İNGİLTERE-İRAN

İLK 11'LER

İNGİLTERE: Pickford, Trippier, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Bellingham, Saka, Mount, Sterling, Kane.

İRAN: Beiranvand, Moharrami, Pouraliganji, Hosseini, Mohammedi, Nourollahi, Cheshmi, Hajsafi, Jahanbakhsh, Taremi, Karimi.

HAKEM: Raphael Claus
STAT: Khalifa International
SAAT: 16:00
YAYIN: TRT
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