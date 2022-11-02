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Manuel Neuer kötü haberi duyurdu: Kanser olduğunu itiraf etti

Bayern Münih ve Alman Milli Takımı'nın yıldız kalecisi Manuel Neuer, kansere yakalandığını açıkladı. Manuel Neuer, cilt kanseri sebebiyle 3 kez ameliyat edildiğini açıkladı.

Ekleme: 2.11.2022 - 14:38 Güncelleme: 2.11.2022 - 14:39 / Editör: Ozge Selin
Bayern Münih'in tecrübeli kalecisi Mauel Neuer, kansere yakalandığını açıkladı.

Omuz sakatlığı nedeniyle bir süredir sakatlığı bulunan tecrübeli kaleci, başarılı tenisçi Angelique Kerber ile birlikte çıkardığı cilt bakım ürünlerinin tanıtımında konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

Başarılı file bekçisi, "Deri hastalıkları söz konusu olduğunda ikimizin de kişisel geçmişleri var. Cildimde güneş kaynaklı hiperpigmentasyon bulunuyor ve cilt kanseri bulunuyor. Bu nedenlerle üç kez ameliyat olmak zorunda kaldım." diye konuştu. Açıklamalarına devam eden Neuer, "Güneşten korunmam söz konusu. Buna taviz vermemem gerektiği söylendi. Ama sürekli antrenman yapıyorum ve boş zamanımı doğada geçirmeyi seviyorum." ifadelerini kullandı.
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