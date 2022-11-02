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İspanyol basını: Kaan Ayhan, Fenerbahçe'de

İspanyolların en çok okunan haber sitelerinden biri olan Todofichajes, sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki stoper Kaan Ayhan ile el sıkıştığını yazdı.

Ekleme: 2.11.2022 - 10:37 Güncelleme: 2.11.2022 - 10:38 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin Türk milli savunma oyuncusu Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonlu transferi için İtalya'nın Sassuolo kulübüyle anlaşma sağladığı iddia edildi.

Todofichajes'in haberine göre; Fenerbahçe, Jorge Jesus'un isteği üzerine stoper transferi için şimdiden harekete geçti. Savunmaya yerli bir oyuncu isteyen Fenerbahçe, Sassuolo'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti.

6 milyon euro satın alma opsiyonu
Sassuolo Teknik Direktörü Alessio Dionisi'nin 'Gidebilir' raporunu verdiği Kaan Ayhan için İtalyan kulübü pazarlık masasına oturdu. Sassuolo, bu transfer için Fenerbahçe ile 6 milyon euro satın alma opsiyonlu yarım sezon kiralama için el sıkıştı.

Transferin ocak ayında resmiyete kavuşacağı ve Kaan Ayhan'ın da bu transferi kabul ettiği kaydedildi.

Bu sezon 9 maça çıktı
Savunmada stoper, sağ bek ve ön libero olarak oynayabilen 27 yaşındaki Kaan Ayhan, bu sezon Sassuolo'da 9 maça çıktı ve toplam 452 dakika süre aldı. A Milli formayla da 51 maça çıkan 27 yaşındaki savunmacı, 5 kez fileleri havalandırdı.

İspanyol basını: Kaan Ayhan, Fenerbahçe'de
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