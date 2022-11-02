Galatasaray'dan TFF'ye maç tekrarı başvurusu!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor, Nef Stadyumu'nda 2-2 berabere kaldı. Akdeniz ekibi ile berabere kalan sarı kırmızılılar, hakem kararları nedeniyle büyük tartışmalara neden olan maç için kural hatası nedeniyle tekrar başvurusunda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor, Nef Stadyumu'nda karşılaştı. Müthiş heyecana sahne olan maçta sarı-kırmızılılar 2-0 öne geçmesine rağmen karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Maçta Ali Palabıyık'ın verdiği ve vermediği kararlar çok eleştirildi. Sarı-kırmızlı kulübün kural hatası nedeniyle TFF'ye başvurduğu ortaya çıktı.



ALİ PALABIYIK'A BÜYÜK TEPKİ



Galatasaray-Alanyaspor maçında Ali Palabıyık verdiği ve vermediği kararlarla çok sert eleştirildi. Maçın 31. dakikasında Sacha Boey rakip yarı alanda topu kaptırdı. Candeias, Boey'den kaptığı topla Galatasaray yarı sahasından kaleye yöneldiği anda Fransız futbolcu tarafından faul ile durduruldu. Hakem Ali Palabıyık bu pozisyonda tereddütsüz şekilde Boey'e kırmızı kart gösterdi. Başta kaptan Fernando Muslera olmak üzere Galatasaraylı futbolcular hakem Ali Palabıyık'a tepki gösterdi. Ayrıca Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı da maçın son dakikalarında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.





ERDEN TİMUR VE DURSUN ÖZBEK'TEN SERT AÇIKLAMALAR



Galatasaray-Alanyaspor maçının ardından başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur çok sert açıklamalarda bulundu. Maçın hemen ardından Erden Timur, "Bilerek, kasten, planlı ve bilinçli şekilde bu hale geldi." ifadelerini kullanırken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "Ey Ali Palabıyık. Bu gece nasıl yastığa kafanı koyup uyuyacaksın? Maalesef konuştuğumuz kişilerin hepsi şunu söylüyor, 'Evet falan yerde ben yanlış yaptım ama çok üzgünüm.' Hakemlikte hatalar olabilir. Ama bunların konuşulmasının ardından 5-6 gün sonra bu nasıl bir intikam almaktır? Ben MHK'nin veya TFF'nin başkanı olsam, uyuyamazdım. Bu kadar hataların yapıldığı yerde, bir takımın emeğiyle oynamak, kabul edilebilir bir şey değil. Ali Palabıyık'ı çok mu aradınız değerli MHK atayıcıları? VAR'da oturanlar, sahayı izleyenler, hiç vicdanınız sızlamadı mı?" dedi.



YAN HAKEM OYUNDAKİ TOPU DIŞARI ALDI



Galatasaray-Alanyaspor maçında hakem Ali Palabıyık kadar yan hakem Erdem Bayık'ın görüntüsü de büyük eleştiri topladı. Maçın ikinci yarısında Alanyaspor ataktayken oyundaki ikinci topu maç oynanırken dışarı alan ve Alanyaspor'un atağının kesilmesini engelleyen Erdem Bayık'a Galatasaray taraftarları büyük tepki gösterdi.



TEKRAR İÇİN TFF'YE BAŞVURU



Galatasaray'dan 2-2'lik olaylı Alanyaspor maçına yönelik kritik hamle geldi. Fanatik'in haberine göre sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın 65. dakikadan itibaren tekrar edilmesi için TFF'ye başvuruda bulundu. Gerekçe, yardımcı hakemin o dakikada devam eden oyun sırasında sahaya girerek kenardaki topu dışarı çıkarması. Galatasaraylı hukukçulara göre bu bir kural hatası. Kulübün istediği, o an 2-0 olan maçın 65'ten itibaren aynı şartlarda tekrar oynanması.



TFF GÖRÜŞ İSTEDİ



TFF'nin başvuruyla ilgili olarak hakemlerden rapor ve MHK'dan görüş istediği öğrenildi. Ayrıca yönetimin bir başka başvurusu daha var. Alanyaspor maçının hakemi Ali Palabıyık için Etik Kurulu'na şikayette bulunuldu. Buradaki gerekçe de tribünleri tavır ve haksız kararları ile tahrik etmeye çalışması



OYUN KURALI NE DİYOR?



TFF'de yer alan "Oyun kurallarının yorumlanması ve hakemler için rehber" başkıklı metinde ikinci top saha içindeyken hakemin müdahale edip etmeyeceği açık bir şekilde belirtildi.



İşte TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan o maddenin ayrıntısı...



KURAL-2 TOP



İLAVE TOPLAR



Kural 2 gereksinimleri karşılamak ve kullanımları hakemin kontrolü altında olmak kaydıyla, maç sırasında kullanmak için oyun alanı etrafına ilave toplar yerleştirilebilir.



OYUN ALANINDAKİ FAZLA TOPLAR



Eğer oyun alanına fazladan bir top girerse, hakem oyunu topun sadece oyuna etkisi varsa durdurmalıdır. Hakem oyunu ceza alanı içinde durdurmamışsa, oyunun durduğu anda topun bulunduğu yerden yapılacak bir hakem atışı ile tekrar başlatılır. Eğer oyun ceza sahası içinde durdurulmuşsa, oyunu tekrar başlatmak için yapılacak hakem atışı oyun durduğu anda topun bulunduğu yere en yakın kale çizgisi üzerindeki bir noktadan yapılır. Eğer oyun alanında fazladan bulunan topun oyuna müdahalesi yoksa hakemler fazla olan topun oyun alanından en kısa sürede çıkarılmasını sağlar



