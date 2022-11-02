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Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi

Galatasaray - Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek.

Ekleme: 2.11.2022 - 17:02 Güncelleme: 2.11.2022 - 17:03 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Galatasaray 'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi maçta Halil Umut Meler görev alacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle:

CUMA

20.00 Ümraniyespor - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

20.00 Kasımpaşa - Ankaragücü: Ümit Öztürk

CUMARTESİ

14.30 Giresunspor - İstanbulspor: Sarper Barış Saka

20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Halil Umut Meler

PAZAR

14.30 Gaziantep FK - Yukatel Kayserispor: Erkan Özdamar

17.00 Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Abdulkadir Bitigen

20.00 Trabzonspor - Arabam.com Konyaspor: Zorbay Küçük

PAZARTESİ

20.00 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek

20.00 Hatayspor - Başakşehir: Suat Arslanboğa
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