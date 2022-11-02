Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi

Galatasaray - Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.



Galatasaray 'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi maçta Halil Umut Meler görev alacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.



Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle:



CUMA



20.00 Ümraniyespor - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan



20.00 Kasımpaşa - Ankaragücü: Ümit Öztürk



CUMARTESİ



14.30 Giresunspor - İstanbulspor: Sarper Barış Saka



20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Halil Umut Meler



PAZAR



14.30 Gaziantep FK - Yukatel Kayserispor: Erkan Özdamar



17.00 Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Abdulkadir Bitigen



20.00 Trabzonspor - Arabam.com Konyaspor: Zorbay Küçük



PAZARTESİ



20.00 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek



20.00 Hatayspor - Başakşehir: Suat Arslanboğa