Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi
Galatasaray - Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
Galatasaray 'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi maçta Halil Umut Meler görev alacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.
Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle:
CUMA
20.00 Ümraniyespor - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
20.00 Kasımpaşa - Ankaragücü: Ümit Öztürk
CUMARTESİ
14.30 Giresunspor - İstanbulspor: Sarper Barış Saka
20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Halil Umut Meler
PAZAR
14.30 Gaziantep FK - Yukatel Kayserispor: Erkan Özdamar
17.00 Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Abdulkadir Bitigen
20.00 Trabzonspor - Arabam.com Konyaspor: Zorbay Küçük
PAZARTESİ
20.00 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek
20.00 Hatayspor - Başakşehir: Suat Arslanboğa
Galatasaray 'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi maçta Halil Umut Meler görev alacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.
Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle:
CUMA
20.00 Ümraniyespor - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
20.00 Kasımpaşa - Ankaragücü: Ümit Öztürk
CUMARTESİ
14.30 Giresunspor - İstanbulspor: Sarper Barış Saka
20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Halil Umut Meler
PAZAR
14.30 Gaziantep FK - Yukatel Kayserispor: Erkan Özdamar
17.00 Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Abdulkadir Bitigen
20.00 Trabzonspor - Arabam.com Konyaspor: Zorbay Küçük
PAZARTESİ
20.00 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek
20.00 Hatayspor - Başakşehir: Suat Arslanboğa