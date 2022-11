Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli oldu! Geri döndü

Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile oynayacağı maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı. Avrupa Ligi'nde grup liderliği için mücadele edecek olan sarı-lacivertli ekibin kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu altıncı ve son hafta maçında yarın akşam Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile oynayacağı maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı.





Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.



Bu antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertliler, Polonya'ya gidecek.



JOSHUA KİNG GERİ DÖNDÜ



Avrupa Ligi'nde grup liderliği için mücadele edecek olan sarı-lacivertli ekibin kamp kadrosu da belli oldu. Sakatlığını atlatan Joshua King kadroda yer alırken, İrfan Can Eğribayat, Luan Peres, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş ve Diego Rossi maç kadrosunda yer almadı.



Kamp kadrosunda şu şekilde: 'Altay, Ertuğrul, Furkan, Osayı, Szalai, Serdar Aziz, Yiğit Efe, Yusuf, Alioski, Ferdi, Arao, İsmail, Zajc, Crespo, Emre Mor, Lincoln, İrfan Can, Arda Güler, King, Valencia, Pedro, Batshuayi.'