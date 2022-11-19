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A Milli Futbol Takımı Çekya'yı konuk ediyor! Mücadelede ilk 11'ler belli oldu...

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası arasındaki özel maçta Çekya ile karşı karşıya gelecek. Millilerimiz geçtiğimiz maç Diyarbakır'da İskoçya'yı 2-1 mağlup etmişti. Gaziantep'te oynanacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte tüm detaylar...

Ekleme: 19.11.2022 - 18:53 Güncelleme: 19.11.2022 - 18:54 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz günlerde İskoçya'yı 2-1 mağlup eden A Milii Takım bugün Gaziantep'te oynanacak olan hazırlık maçında Çekya'yı ağırlayacak. Gaziantep'teki Kalyon Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan hakem William Collum yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini David McGeachie ve Francis Connor, dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler üstlenecek. Müsabaka TRT Spor'dan yayımlanacak.

İŞTE İLK 11'LER

Türkiye: Doğan Alemdar, Onur Bulut, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Doğukan Sinik, Enes Ünal.

A MİLLİ TAKIM, 21 YIL SONRA GAZİANTEP'TE

A Milli Futbol Takımı, 21 yıl aradan sonra Gaziantep'te maça çıkacak. Gaziantep'te son olarak 25 Nisan 2001'de yapılan özel maçta Arnavutluk'u konuk eden ay-yıldızlılar, 21 yıl aradan sonra Çekya ile karşılaşacak. Gaziantep Kamil Ocak Stadı'nda yapılan Arnavutluk müsabakasını milliler 2-0 kaybetmişti.

HAKEM CÜNEYT ÇAKIR'A VEDA EDİLECEK

Türkiye Futbol Federasyonu, hakem Cüneyt Çakır için jübile organizasyonu düzenleyecek. Türkiye'nin uluslararası alandaki en başarılı hakemi olarak dikkat çeken ve sezon başında kariyerini noktalayan Çakır, UEFA'dan alınan özel izinle Çekya müsabakasının ilk 5 dakikasını yönetecek.

A Milli Futbol Takımı, 612. maçına Çekya karşısında çıkacak. Çekya ile özel maçta karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 612. müsabakaya çıkacak.

Ay yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 333'ü resmi, 278'i özel, toplam 611 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 235 galibiyet, 145 beraberlik ve 231 yenilgi yaşadı. Milli takım, 261'i deplasmanda, 267'si evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, hükmen galibiyetten 3'ü olmak üzere toplam 830 gol attı, kalesinde 874 gol gördü.Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 611 karşılaşmanın 528'ini Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milliler, 611 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti. Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

STEFAN KUNTZ İLE 14. MAÇ

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 14. maçını Çekya karşısında oynayacak. Milli takım, Kuntz ile çıktığı 13 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 34 kez havalandırıp, kalesinde 15 gol gördü.
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