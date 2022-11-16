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Yılmaz Vural: Maçlardan önce İstiklal Marşı okunmasın

Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, katıldığı bir televizyon programında maçlardan önce okunan İstiklal Marşı'nın amacından saptığını ve kaldırılması gerektiğini söyledi.

Ekleme: 16.11.2022 - 13:06 Güncelleme: 16.11.2022 - 13:11 / Editör: Ozge Selin
Televizyon programına katılan teknik direktör Yılmaz Vural birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırı hakkında konuşan Vural, "Bomba olayı çok asap bozucu bir şey. Bu ülke hepimizin, ne yazık ki kıymetini bilemiyoruz. Canı yanan yanıyor, orada sen de olabilirdin, ben de olabilirdim." dedi.

"Şike duman gibidir, görürsün ama tutaamzsın"
"Süper Lig'de şike var mı?" sorusuna yanıt veren deneyimli hoca, "Profesyonel olan her şeyin içinde bu işler vardır. Paranın olduğu yerde her şey olabilir. Şike duman gibidir, görürsün ama tutamazsın. Düzgün insan karakterleri eğitelim, onlar böyle şeyler yapmazlar zaten. Türk futbolundaki düşüşün nedeni eğitimsizlik." şeklinde görüş bildirdi.

"Yabancı hoca istiyorsanız Alman pasaportum da var"
A Milli Takım'ı yönetmek istediğine vurgu yapan Vural, "Bir yere bir adam seçerken neye bakılır? CV'ye. Ben bugün Türkiye'de en fazla resmi maç yönetmiş 2. antrenörüm. Avrupa kültürüm var, 42 yıldır yurt dışında yaşıyorum. Dünyanın en iyi akademisini pekiyiyle bitirdim. Bu ülkede 30 tane kulüp yönettim, her karışını biliyorum. E daha ne istiyorsunuz kardeşim? Bazen "yabancı istiyorsanız Alman pasaportum da var" diyorum." ifadelerini kullandı.

"Sağcının da solcunun da Yılmaz Vural'ıyım"
Vural sözlerine şöyle devam etti:

"Şuna üzülüyorum, ben sokağa çıktığımda fotoğraf çektirmekten canım çıkıyor. Anketlerde en sevilen, güvenilen 5 insanın arasına giriyorum. Ben hiçbir şeye taraf değilim. Ben spor adamıyım, sağcının da solcunun da Yılmaz Vural'ıyım. Bir yerlere gelebilmek için biat etmek gerekiyor. Milli Takım'dan defalarca çok ciddi teklifler aldım. Bursaspor'un hocasıyım, daha yaşım 33. Turgay abi aradı profesör, "Yılmaz yarın milli takım hocasını açıklayacağız, bir görevimiz var gelir misin" dedi. "Ben gelemem, Beşiktaş maçı var" dedim. Bu benim işime olan saygımdandır. Maç sonrası Piontek'in yardımcılığını teklif ettiler. Ben tekliflerini kabul etmediğim için Fatih Terim'i milli takım antrenör yardımcısı yaptılar.

Türkiye'de her şey kulisle oluyor. Türkiye'de 20 bin antrenör var, içlerinden hala Milli Takım'ı yönetecek kapasitede biri yoksa, bu antrenörlerin değil, Türkiye'nin ayıbı. Ömrüm bitene kadar Milli Takım antrenörlüğüne talibim."

"Maçlardan önce İstiklal Marşı'nı kaldıralım"
Maçlardan önce İstiklal Marşı okunmasını da eleştiren tecrübeli hoca, "Dominant antrenörü kimse istemiyor. Biz hani çok milliyetçiyiz ya, İstiklal Marşı söylenmeyen bir marş haline geldi. Takımda 3 tane Türk oyuncu var. Maçlardan önce İstiklal Marşı okunması durumunu kaldıralım önce. Bu marş her dakika bir yerde okunmaz, amacından saptı, ciddiyeti kalmadı. Bu kadar milliyetçi geçinip milliyetçi olmayan ülkelerden biriyiz. Bu kadar yabancı topladık takımlara. Çok yabancı var ama yabancı antrenör az." dedi.

"Her cuma namaz kılıp, dua ediyorum büyük takımın başına geçmek için"
Yılmaz Hoca, "Büyük takımlardan birinde hoca olma isteğim hiç bitmeyecek. Her cuma namaz kılarım, hep dua ederim "Allah'ım beni 3 büyük takımlardan birine ve Milli Takım'a hoca yap" diye, daha ulaşmadı sanırım... Arkanızda birileri olmazsa bir yerlere gelemezsiniz ama, mümkün değil. Türkiye'de bir işe talip olmak nedense komik oluyor. Milli Takım için her şeyi yaparım." diyerek sözlerini noktaladı.
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