A Milli Takım 2 golle kazandı! Ay-yıldızlılar, İskoçya'ya mağlup etti...

A Milli Futbol Takımımız, liglere verilen Dünya Kupası arasında hazırlık maçları oynuyor. İlk hazırlık maçında İskoçya'yı ağırlayan milliler, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.Maçın ilk yarısında rakibine büyük baskı kuran milli takım, Ozan Kabak'ın 40. dakikada gelen kafa golüyle maçta 1-0 öne geçmeyi başardı.Bu sezon kulüp takımında da golleriyle öne çıkan Ozan Kabak, milli takımda da attığı golle karşılaşmanın yüksek not alan oyuncularından birisi oldu.İkinci yarıya adeta golle başlayan A Milli Takım, 49. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle maçta skoru 2-0'a getirdi.İskoçya'da ise McGinn, 62. dakikada karşılaşmanın sonucunu belirleyen golü attı.A Milli Takım, ikinci hazırlık maçını 19 Kasım Cumartesi akşamı Çekya ile oynayacak.