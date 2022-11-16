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A Milli Takım 2 golle kazandı! Ay-yıldızlılar, İskoçya'ya mağlup etti...

Son dakika haberleri… A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında İskoçya’yı Diyarbakır Stadı’nda ağırladı. Milliler, karşılaşmadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. A Milli Takım’ın gollerini Ozan Kabak ve Cengiz Ünder kaydetti.

Ekleme: 16.11.2022 - 22:29 Güncelleme: 16.11.2022 - 22:37 / Editör: Ozge Selin
A Milli Futbol Takımımız, liglere verilen Dünya Kupası arasında hazırlık maçları oynuyor. İlk hazırlık maçında İskoçya'yı ağırlayan milliler, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Maçın ilk yarısında rakibine büyük baskı kuran milli takım, Ozan Kabak'ın 40. dakikada gelen kafa golüyle maçta 1-0 öne geçmeyi başardı.

Bu sezon kulüp takımında da golleriyle öne çıkan Ozan Kabak, milli takımda da attığı golle karşılaşmanın yüksek not alan oyuncularından birisi oldu.

A Milli Takım 2 golle kazandı! Ay-yıldızlılar, İskoçya'ya mağlup etti...

İkinci yarıya adeta golle başlayan A Milli Takım, 49. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle maçta skoru 2-0'a getirdi.

İskoçya'da ise McGinn, 62. dakikada karşılaşmanın sonucunu belirleyen golü attı.

A Milli Takım, ikinci hazırlık maçını 19 Kasım Cumartesi akşamı Çekya ile oynayacak.
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