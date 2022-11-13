Emre Mor A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!

Milli futbolcu Emre Mor'un, sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle İskoçya ve Çekya ile oynanacak özel maçların aday kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Emre Mor, sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle ay-yıldızlıların İskoçya ve Çekya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosundan çıkarıldı.



Tedavisine başlandı



Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ise oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



'Oyuncumuz Emre Mor sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık sonrası milli takım kadrosundan çıkarılmıştır. Futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır.'



A Milli Takım, 16 Kasım'da Diyarbakır'da İskoçya ve 19 Kasım'da Gaziantep'te Çekya ile karşılaşacak.