  • USD: 18,51 - 18,54
  • EURO: 18,99 - 19,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Emre Mor A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!

Milli futbolcu Emre Mor'un, sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle İskoçya ve Çekya ile oynanacak özel maçların aday kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

Ekleme: 13.11.2022 - 15:21 Güncelleme: 13.11.2022 - 15:31 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Emre Mor, sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle ay-yıldızlıların İskoçya ve Çekya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosundan çıkarıldı.

Tedavisine başlandı

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ise oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Oyuncumuz Emre Mor sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık sonrası milli takım kadrosundan çıkarılmıştır. Futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır.'

A Milli Takım, 16 Kasım'da Diyarbakır'da İskoçya ve 19 Kasım'da Gaziantep'te Çekya ile karşılaşacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
İstanbul Valisi: Beyoğlu'ndaki patlamada 4 kişi öldü
İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin RTÜK'ten yayın yasağı!
Taksim'de patlama: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Elazığ'da 'Aday Belli Karar Net' mitinginde konuşuyor
Yavuz Ağıralioğlu açıkladı! 'Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemiyoruz.'
Nazmi Arıkan cinayetinde çarpıcı detaylar! Rakıyı üzerlerine döküp…
İHA'lar buldu Fırtınalar vurdu...
Hablemitoğlu dosyası zaman aşımından kurtuldu! İddianame mahkemeye gönderildi: FETÖ elebaşı Gülen cinayeti azmettirdi
Pençe-Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 455 terörist etkisiz hale getirildi
İspanya Patriot desteğini sürdürecek: Görev süresi uzatıldı
Büyükşehir şirketleri kara deliğe dönüştü!
Büyük FETÖ deşifresi! Jandarma okulları sınavında binlerce şüpheli tespit edildi!
Biden gaflarına yenisini ekledi...
İyi Parti'li Özkan'dan Anıtkabir’de Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara ağır hakaret
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AB'ye 'Kıbrıs' tepkisi! 'Haksız ve ikiyüzlü bir açıklama'
MHP lideri Devlet Bahçeli Elazığ’da
Zelenski'den Herson açıklaması: 60 yerleşim yeri geri alındı, Ruslar kritik altyapıyı yok etti!
Başkan Erdoğan açıkladı. 'FETÖ’yü Amerika saklıyor!'
PKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu Kılıçdaroğlu'na destek verdi, Fincancı'yı övdü!
100 milyonluk DNA testi! Babası Kırkağaç’ın en zengini çıktı!

100 milyonluk DNA testi! Babası Kırkağaç’ın en zengini çıktı!

Fırsatçıların yeni yöntemi: Korsan kiralama!

Fırsatçıların yeni yöntemi: Korsan kiralama!

Frankurt’taki Türk polise mobbing: Bir bayramda, beni cami önüne gönderip araçları çektirmemi istediler

Frankurt’taki Türk polise mobbing: Bir bayramda, beni cami önüne gönderip araçları çektirmemi istediler

Türkiye'de kaydedildi: Nadir oluyordu gören telefonuna sarıldı

Türkiye'de kaydedildi: Nadir oluyordu gören telefonuna sarıldı

AFAD Başkanı tek tek anlattı: Türkiye’de ‘Çök-Kapan-Tutun’ tatbikatı yapılacak

AFAD Başkanı tek tek anlattı: Türkiye’de ‘Çök-Kapan-Tutun’ tatbikatı yapılacak

Togg için ön sipariş tarihi resmen duyuruldu

Togg için ön sipariş tarihi resmen duyuruldu