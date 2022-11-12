Jorge Jesus'tan hücum hattında sürpriz tercihler! Fenerbahçe-Giresunspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'u ağırlıyor. Saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Jorge Jesus bu maçta hücum hattında Rossi ve Joao Pedro'ya şans verdi.

Fenerbahçe ile Giresunspor, Süper Lig'in 14. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Dünya Kupası arasına lider girmeyi garantileyen sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibini devirerek zirvedeki yerini perçinlemek istiyor.



EKSİKLER

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Lincoln Henrique, Gustavo Henrique, Mert Hakan, Luan Peres, Michy Batshuayi'nin forma giymeyecek. Giresunspor'da Hayrullah ve Savicevic Fenerbahçe karşısında sahadaki yerini alamadı.



GEÇEN SEZON İKİ MAÇI DA KAZANDILAR

Geçen sezon Fenerbahçe, Giresunspor'u hem evinde hem de deplasmanda mağlup etmişti. 23 Eylül 2021'de oynanan maçı 2-1 kazanan sarı lacivertliler, 2 Şubat 2022'de de rakibini aynı skorla deplasmanda yenerek üç puanı almıştı.



İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar, Szalai, Alioski, İrfan Can, Arao, Zajc, Rossi, Valencia, Pedro



Giresunspor: Onurcan Piri, Görkem, Arias, Alexis, Alper, Campuzano, Mejia, Serginho, Kuwas, Borja, Bajic

