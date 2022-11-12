Galatasaray, Başakşehir'e fark attı
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 7-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Başakşehir deplasmanına konuk oldu.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray, farklı bir galibiyet aldı ve sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray 7 golle kazandı
Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini 14, 59 ve 86. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 45. dakikada penaltıdan Mauro Icardi, 45+3. dakikada Ndayishimiye (kendi kalesine), 65. dakikada Dries Mertens ve 87. dakikada Abdülkerim Bardakcı attı.
Karşılaşmada Galatasaray'ın 2. golünü atan Icardi, 3. golde de Kerem'e asist yapan isim oldu.
Galatasaray'ın 2 şutu direkten döndü
Galatasaray'ın ayrıca karşılaşmada 2 şutu direkten döndü. Sarı-kırmızılıların ligde ise toplam 13 şutu direkten geri geldi.
Galatasaray, Fenerbahçe ile puan farkını 2'ye indirdi
Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 27 puana yükseldi. Sarı-kırmızılılar, lider Fenerbahçe ile puan farkını 2'ye indirdi. Başakşehir 24 puanda kaldı.
Galatasaray, Dünya Kupası arası sonrası sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Başakşehir, Ümraniyespor deplasmanına gidecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray, farklı bir galibiyet aldı ve sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray 7 golle kazandı
Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini 14, 59 ve 86. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 45. dakikada penaltıdan Mauro Icardi, 45+3. dakikada Ndayishimiye (kendi kalesine), 65. dakikada Dries Mertens ve 87. dakikada Abdülkerim Bardakcı attı.
Karşılaşmada Galatasaray'ın 2. golünü atan Icardi, 3. golde de Kerem'e asist yapan isim oldu.
Galatasaray'ın 2 şutu direkten döndü
Galatasaray'ın ayrıca karşılaşmada 2 şutu direkten döndü. Sarı-kırmızılıların ligde ise toplam 13 şutu direkten geri geldi.
Galatasaray, Fenerbahçe ile puan farkını 2'ye indirdi
Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 27 puana yükseldi. Sarı-kırmızılılar, lider Fenerbahçe ile puan farkını 2'ye indirdi. Başakşehir 24 puanda kaldı.
Galatasaray, Dünya Kupası arası sonrası sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Başakşehir, Ümraniyespor deplasmanına gidecek.