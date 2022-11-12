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Galatasaray, Başakşehir'e fark attı

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 7-0 mağlup etti.

Ekleme: 12.11.2022 - 21:57 Güncelleme: 12.11.2022 - 21:57 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Başakşehir deplasmanına konuk oldu.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray, farklı bir galibiyet aldı ve sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray 7 golle kazandı
Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini 14, 59 ve 86. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 45. dakikada penaltıdan Mauro Icardi, 45+3. dakikada Ndayishimiye (kendi kalesine), 65. dakikada Dries Mertens ve 87. dakikada Abdülkerim Bardakcı attı.

Karşılaşmada Galatasaray'ın 2. golünü atan Icardi, 3. golde de Kerem'e asist yapan isim oldu.

Galatasaray'ın 2 şutu direkten döndü
Galatasaray'ın ayrıca karşılaşmada 2 şutu direkten döndü. Sarı-kırmızılıların ligde ise toplam 13 şutu direkten geri geldi.

Galatasaray, Fenerbahçe ile puan farkını 2'ye indirdi
Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 27 puana yükseldi. Sarı-kırmızılılar, lider Fenerbahçe ile puan farkını 2'ye indirdi. Başakşehir 24 puanda kaldı.

Galatasaray, Dünya Kupası arası sonrası sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Başakşehir, Ümraniyespor deplasmanına gidecek.
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