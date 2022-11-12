Fenerbahçe'nin dev serisi sona erdi

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Giresunspor'a 2-1 mağlup oldu.

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Giresunspor'u konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazandı.



Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 71. ve 82. dakikalarda Borja Sainz kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü 19. dakikada Valencia penaltıdan attı.



Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 29 puanda kalırken Giresunspor puanını 15'e yükseltti.



Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. Giresunspor ise Hatayspor'a konuk olacak.



Fenerbahçe 10 kişi kaldı



Karşılaşmanın 14. dakikasında sarı kart gören Fenerbahçe'nin forveti Joao Pedro, 39. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Dev seriye Giresunspor dur dedi



Süper Lig'de en son Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, geriye kalan maçlarda 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak hiç yenilmedi. Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Giresunspor, sarı-lacivertlilerin Süper Lig'deki 8 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi.



Ayrıca Fenerbahçe Süper Lig'de 14 maç sonra kendi evinde yenildi. Sarı-lacivertli takım, Kadıköy'de son mağlubiyetini 5 Şubat 2022 tarihinde Başakşehir'e karşı 1-0 yenilmişti.



İki maç üst üste 10 kişi kaldı



Fenerbahçe, ligde iki maç üst üste erken dakikalarda santrforlarının atılmasıyla 10 kişi kaldı.



Ligde geçtiğimiz hafta Demir Grup Sivasspor'u konuk eden sarı-lacivertliler, 48. dakikada Michy Batshuayi'nin çift sarı kartla oyundan atılmasıyla müsabakayı 10 kişi tamamlamıştı.



Fenerbahçe'de Giresuspor karşısında da Joao Pedro, aynı şekilde 40. dakikada takımını eksik bıraktı.



Sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup ederken, Bitexen Giresunspor'a 2-1 yenildi.



Valencia, gollerine devam etti



Fenerbahçe'nin Ekvadorlu santrforu Enner Valencia, gollerini sürdürdü.



Sezona çok etkili bir başlangıç yapan Valencia, 19. dakikada penaltıdan takımını öne geçiren gole imza attı.



33 yaşındaki futbolcu, bu golle ligdeki gol sayısını da 13'e yükseltti.



Serdar Aziz'in hataları pahalıya patladı



Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, Giresunspor karşısında gole neden olan hatalara imza attı.



Sakatlığının ardından forma giymeye başladıktan sonra çok etkili bir performans ortaya koyan 32 yaşındaki oyuncu, ilk golde meşin yuvarlağı rakibinin önüne indirirken, ikinci golde de ayağındaki topu kaptırdı.



Sarı-lacivertli taraftarlar, hatalarına rağmen Serdar'a alkışlarla karşılık verdi.



Altay, alkış aldı



Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, taraftarlarının beğenisini topladı.



Sezon içinde gösterdiği performansla zaman zaman olumsuz eleştiriler alan genç eldiven, son haftalarda performans artırdı.



Geçtiğimiz hafta Sivasspor karşısında önemli birkaç kurtarışa imza atan 24 yaşındaki kaleci, Giresunspor müsabakasında da performansıyla göz doldurdu.



Altay, özellikle maçın 16. dakikasında karşı karşıya durumda maç 0-0'ken Serginho'nun vuruşunda meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.



Fenerbahçe: 1 - Bitexen Giresunspor: 2



Stat: Ülker



Hakemler: Arda Kardeşler, Serkan Olguncan, Cevdet Kömürcüoğlu



Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Szalai, Alioski (Dk. 79 Serdar Dursun), Arao (Dk. 86 Arda Güler), Zajc (Dk. 62 Crespo), İrfan Can Kahveci (Dk. 79 Emre Mor), Rossi (Dk. 62 Osayi-Samuel), Valencia, Pedro



Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Görkem Sağlam (Dk. 72 Berişbek), Arias, Perez, Alper Uludağ, Mejia, Campuzano (Dk. 90+1 Murat Cem Akpınar), Kuwas (Dk. 72 Savicevic), Sainz, Serginho (Dk. 90+1 Sergen Piçinciol), Bajic (Dk. 82 Oğulcan Çağlayan)



Goller: Dk. 19 Valencia (Penaltıdan) (Fenerbahçe), Dk. 71 ve 83 Sainz (Bitexen Giresunspor)



Kırmızı kart: Dk. 40 Pedro (Fenerbahçe)



Sarı kartlar: Dk. 26 Perez, Dk. 46 Arias, Dk. 63 Alper Uludağ (Bitexen Giresunspor)

