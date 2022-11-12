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Başakşehir-Galatasaray! İlk 11'ler...

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

Ekleme: 12.11.2022 - 19:54 Güncelleme: 12.11.2022 - 19:55 / Editör: Ozge Selin
BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY

İLK 11'LER

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Caicara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Biglia, Mahmut, Bertrand Traore, Berkay, Mounir, Keny

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Torreira, Sergio Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi

HAKEM: Atilla Karaoğlan
STAT: Başakşehir Fatih Terim
SAAT: 20:00
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