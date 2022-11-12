Başakşehir-Galatasaray! İlk 11'ler...
Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geliyor.
BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY
İLK 11'LER
BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Caicara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Biglia, Mahmut, Bertrand Traore, Berkay, Mounir, Keny
GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Torreira, Sergio Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi
HAKEM: Atilla Karaoğlan
STAT: Başakşehir Fatih Terim
SAAT: 20:00
İLK 11'LER
BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Caicara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Biglia, Mahmut, Bertrand Traore, Berkay, Mounir, Keny
GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Torreira, Sergio Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi
HAKEM: Atilla Karaoğlan
STAT: Başakşehir Fatih Terim
SAAT: 20:00