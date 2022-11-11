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Türkiye Kupası'nda 5'inci tur kuraları

Türkiye Kupası'nda 4. turu geçen Beşiktaş ve Galatasaray'ın yanı sıra, turnuvaya 5. turdan itibaren katılacak olan Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oluyor.

Ekleme: 11.11.2022 - 15:11 Güncelleme: 11.11.2022 - 15:11 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılıyor.

Kupanın 5. eleme turunda toplam 32 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre seri başı takımların sahasında oynanacak.

İşte eşleşmeler:
Detaylar geliyor...
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