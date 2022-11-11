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Trabzonspor beraberlikten kurtulamadı! Ankaragücü evinde 1 puanı kaptı…

Süper Lig’in 14’üncü haftasında Trabzonspor, bu sezon lige yeniden yükselen Ankaragücü’ne konuk oldu. Son şampiyon Trabzonspor, Ankara’da oynanan karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla bordo-mavililer, ligde üst üste 2’inci beraberliğini almış oldu.

Ekleme: 11.11.2022 - 22:18 Güncelleme: 11.11.2022 - 22:22 / Editör: Ozge Selin
Son dakika haberleri… Süper Lig'in 14'üncü haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Saat 20.00'de başlayan mücadele, Eryaman Stadı'nda oynandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı sessiz sona ererken ikinci yarıya konuk ekip Trabzonspor etkili başladı.

Bordo-mavililerin aradığı gol ise 70'inci dakikada geldi. Makedon golcü Enis Bardhi, takımını öne geçirmeyi başardı.

Trabzonspor beraberlikten kurtulamadı! Ankaragücü evinde 1 puanı kaptı…

Trabzonspor'un bu golüne hızlı reaksiyon veren Ankaragücü, 72'inci dakikada kazandığı penaltıyı 74'de Tolga Ciğerci ile gole çevirdi ve eşitliği sağladı.

Karşılaşma bu şekilde sona ererken Trabzonspor, son 4 haftada 3'üncü beraberliğini aldı. Bordo-mavililer, 23 puanla 13'üncü sırada yer aldı. Ankaragücü ise 13 puanla 13'üncü sırada bulunuyor.

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