Lucas Torreira kararını verdi: Yollarını ayırdı

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray, ekonomik açıdan zor günler geçiriyor. Patrick Van Aanholt ve Lucas Torreira'nın menajerleri, Galatasaray Kulübü'ne ihtar çekmişti. Bu olay sonrasında Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı. Galatasaraylı oyuncu Lucas Torreira, alacakları nedeniyle kulübü şikayet eden ve ihtar çeken menajeriyle yollarını ayırdı.

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray, mali açıdan zor günler geçiriyor. Kulüp içerisinden alınan bilgilere göre, oyuncuların maaşlarında gecikmeler yaşanıyor.



Menajeri ihtar çekmişti



Hatta Patrick Van Aanholt ve Erick Pulgar'dan sonra Uruguaylı yıldız oyuncu Lucas Torreira'nın menajeri de sarı-kırmızılı kulübe ihtar çekti. Menajerin, Galatasaray'ın ödemediği imaj hakları taksitleri için ihtar yoluna başvurduğu öğrenildi.



Galatasaraylı Lucas Torreira menajeriyle yollarını ayırdı



Spor Arena'nın haberine göre Lucas Torreira bu gelişmelerin ardından, menajeriyle yollarını ayırma kararı aldı. Torreira, alacakları için FIFA'ya başvuru yapan ve Galatasaray'a ihtar çeken menajerini, kendisinden habersiz böyle bir hamle yaptığı için kovduğu öğrenildi. Arsenal'dan 6 milyon euro karşılığında transfer edilen Lucas Torreira'nın sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Bu sezon Galatasaray formasıyla 11 karşılaşmada süre alan 26 yaşındaki oyuncu, gol ya da asist üretme başarısı gösteremedi.