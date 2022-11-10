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Manchester City'li futbolcu günlüğü 84 liraya çalışıyor!

1 sene evvel tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından hapse giren ve yargılaması devam eden Manchester City'nin yıldızı Benjamin Mendy hapiste günlük 4 Sterlin'e (84 TL) çalışıyor.

Ekleme: 10.11.2022 - 09:54 Güncelleme: 10.11.2022 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
2017'de tam 50.6 milyon Sterlin (1 milyar 70 milyon TL) karşılığında Monaco'dan, Manchester City'e transfer olan Benjamin Mendy hayatında büyük sorunlar yaşıyor. Dört kadına yönelik yedi taciz, bir tecavüz girişimi ve bir cinsel saldırı davası bulunan Fransız sol bek tutuklu olarak Chester Crown Mahkemesi'nde yargılanıyor.

Paranın ve hayatın değerini anladı!
İngiltere hapis kuralları gereğince mahkumlar günlük işlerde çalıştırılıyor. Mendy de hapiste kaldığı süre boyunca günde sadece 4 Sterlin'e (84 TL) çalışıyor. City'e 28 milyon Sterlin (588 milyon TL) karşılığında imza atan 28 yaşındaki futbolcu bu süreçte paranın ve hayatın değerini anladığını kaydetti.

'Her gün kantinde yemek yemek için sadece 4 Sterlin kazanıyorum'

7 Kasım'da mahkeme jürisinin önüne çıkan Fransız futbolcu çok çarpıcı ifadeler kullandı. Daily Star'ın haberine göre; yıldız isim, 'Hayatımda ilk kez futbol dışında bir iş yapmak zorunda kaldım. Her gün kantinde yemek yemek için sadece 4 Sterlin kazanıyorum. İlk defa gerçekten paramın kıymetini biliyorum. Daha önce sahip olduğum hayatta, sahip olmak istediğim her şeyi sadece satın alıyordum. Bu yüzden, burası bana paranın değerini de öğretti. Burada olduğum için çok üzgünüm ama çok şey öğrendim' ifadelerini kullandı.
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