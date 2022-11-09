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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda işi ilk yarıda bitirdi! Kartal bir üst tura yükseldi...

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Galatasaray'a mağlup olan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Serik Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Vodafone Arena'da oynanan karşılaşmanın tamamını rakibine üstünlük kurarak geçiren sarı-kırmızılılar, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı ve bir üst tura yükseldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Ekleme: 9.11.2022 - 23:54 Güncelleme: 10.11.2022 - 00:04 / Editör: Ozge Selin
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. Tur maçlarıyla devam ediyor. Bu turda Beşiktaş, Serik Belediyespor'u konuk etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş, ilk dakikalarda rakip kalede büyük baskı kurdu.

Kara Kartal, 5. dakikada Redmond'un golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra vites düşürmeyen Beşiktaş yalnızca 3 dakika sonra Muleka'yla farkı 2'ye yükseltti. Siyah beyazlılar, 34. dakikada Dele Alli'nin golüyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Konuk takım Serik Belediyespor'un tek golünü 66. dakikada Harun Kavaklıdere kaydetti. Ayrıca gol şutu konuk ekibin Beşiktaş kalesine çektiği ilk şuttu.

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