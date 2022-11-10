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A Milli Takımımızın aday kadrosu

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz; İskoçya ve Çekya maçlarının kadrosunu belirledi. Kuntz, Arda Güler, Emirhan İlkhan, Samet Akaydın ve Tayyip Talha Sanuç'u ilk kez milli takıma davet etti.

A Milli Takımımızın aday kadrosu
Ekleme: 10.11.2022 - 16:04 Güncelleme: 10.11.2022 - 16:28 / Editör: Ozge Selin
A Milli Futbol Takımı'nın 16 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda İskoçya ve 19 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Gaziantep Stadyumu'nda Çekya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna yeni isimler davet edildi.

Mart 2023'te başlayacak olan EURO 2024 Elemeleri için ideal kadroyu bulmayan çalışan Stefan Kuntz ve ekibi, genç yeteneklerin milli takım performanslarını da görmek adına bazı isimleri ilk kez aday kadroya dahil etti.

Genç yeteneklerin milli heyecanı

Fenerbahçe forması giyen Arda Güler, Torino'da kariyerini sürdüren Emirhan İlkhan, Beşiktaş'ta iyi bir performans sergileyen Tayyip Talha Sanuç ve ligin flaş ekiplerinden Adana Demirspor'un savunma oyuncusu Samet Akaydın, bu doğrultuda ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı. Haberi alan genç yetenekler, milli takıma seçilmenin gurur ve sevincini yaşadılar. Büyük bir heyecan duyan genç futbolcular takımda kalıcı olmak adına performanslarını en yukarıda tutmak istediklerini belirttiler. Öte yandan Kuntz, Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle performansını artıran Cenk Tosun'un yanı sıra Fenerbahçe'den Emre Mor ve Başakşehir'den Deniz Türüç'ü de uzun bir aradan sonra yeniden kadroya çağırdı.

İşte aday kadro:

A Milli Takımımızın aday kadrosu
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