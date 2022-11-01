  • USD: 18,60 - 18,63
  • EURO: 18,47 - 18,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!

Tahkim Kurulu, Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maçlık cezasını "somut olayın özelliklerine göre takdiren indirilerek" 1 maça düşürüldüğünü açıkladı. Alanyaspor maçında kırmızı kart görerek oyundan atılan tecrübeli oyuncuya karşılaşma sonrası 2 maç ceza verilmişti. Bu karar sonrası tahkim kuruluna başvuran sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi. Beşiktaş taraftarını memnun etmeyen bu karar sonrası sosyal medya adeta birbirine girdi.

Ekleme: 1.11.2022 - 17:03 Güncelleme: 1.11.2022 - 17:17 / Editör: Ozge Selin
TFF Tahkim Kurulu, Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi. Galatasaraylı futbolcuya siyah-beyazlılarla yapılacak derbi maçı öncesi müjde sosyal medyayı karıştırdı. Abdulkerim Bardakçı, bu karar sonrasında Beşiktaş ile cumartesi akşamı oynanacak derbi maçında forma giyebilecek.

İşte Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama:

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin, futbolcusu Abdülkerim Bardakcı'nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezasının; somut olayın özelliklerine göre takdiren indirilerek 1 resmi müsabakadan men cezası biçiminde düzeltilmek suretiyle kararın onanmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir."


Başkan Erdoğan, Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'nde konuşuyor.
Azerbaycan tezkeresi Meclis'te kabul edildi...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin görevini Belgin Uygur’a devretti
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'tahıl diplomasisi' açıklaması! 'Süreci aşacağımıza inanıyoruz!'
Firari FETÖ'cü Said Sefa'dan Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iftirasına destek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile telefonda görüştü
Patlamadan önce dakika dakika yaşananlar: 28 sayfalık ön rapor tamamlandı!
İsveç'i parmağında oynatan PKK'lı vekilden skandal sözler: Kimyasal silah suçlamasında bulundu
Fransa'da yeni önlemler! Paris'te mesai bitiminde ofis ve dükkanların ışıkları söndürülecek
Bakan Nebati'den Togg açıklaması! Kamu bankaları harekete geçiyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan tahıl koridoru açıklaması: Bu süreci aşacağız
İBB’nin “dünyada sadece dört adet var” dediği madalyon replika çıktı! Replika esere tam 818 bin lira verildi!
Netflix dizisinde Selahattin Demirtaş'ın güzellemesi: 'Seher' kitabının reklamını yaptılar
Yunanistan’da göçmen teknesi battı: 9 kişi kurtarıldı onlarca kişi kayıp
MİT'in operasyonuyla Gaziantep'te yakalanmıştı! Yunan casusa 12,5 yıl hapis cezası
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiasına tepki: Vahim ve utanç verici...
Bakan Soylu'dan tatbikat açıklaması! Saat 18:57'de...
Bakan Soylu'dan Afet iletişim Çalıştayı'nda önemli açıklamalar
Gazeteci Emin Çölaşan Togg'u hedef aldı: Cumhuriyet Bayramı'nı gölgelediler
Fuat Avni'nin 14 yaş küçük sevgilisiyle ifşa mesajları kavgası
İstanbul'da sis etkili oluyor; Meteoroloji'den bazı illere yağış ve sel uyarısı

İstanbul'da sis etkili oluyor; Meteoroloji'den bazı illere yağış ve sel uyarısı

Koronavirüsün şifreli mesajı ortaya çıktı: Pandora'nın Kutusu açıldı! Ortalığı karıştıracak araştırma...

Koronavirüsün şifreli mesajı ortaya çıktı: Pandora'nın Kutusu açıldı! Ortalığı karıştıracak araştırma...

Kredi kartı bilgilerini çalan beş Android uygulaması tespit edildi

Kredi kartı bilgilerini çalan beş Android uygulaması tespit edildi

Büyük bir gürültü koptu: Asfalt yarıldı sonrası tam bir felaket

Büyük bir gürültü koptu: Asfalt yarıldı sonrası tam bir felaket

Türkiye'de ilk kez rastlandı: 41,5 milyon yıllık ağaç fosilleri bulundu

Türkiye'de ilk kez rastlandı: 41,5 milyon yıllık ağaç fosilleri bulundu

Gökdelen büyüklüğünde bir göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor

Gökdelen büyüklüğünde bir göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor