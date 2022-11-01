Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!

Tahkim Kurulu, Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maçlık cezasını "somut olayın özelliklerine göre takdiren indirilerek" 1 maça düşürüldüğünü açıkladı. Alanyaspor maçında kırmızı kart görerek oyundan atılan tecrübeli oyuncuya karşılaşma sonrası 2 maç ceza verilmişti. Bu karar sonrası tahkim kuruluna başvuran sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi. Beşiktaş taraftarını memnun etmeyen bu karar sonrası sosyal medya adeta birbirine girdi.

TFF Tahkim Kurulu, Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi. Galatasaraylı futbolcuya siyah-beyazlılarla yapılacak derbi maçı öncesi müjde sosyal medyayı karıştırdı. Abdulkerim Bardakçı, bu karar sonrasında Beşiktaş ile cumartesi akşamı oynanacak derbi maçında forma giyebilecek.



İşte Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama:



"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin, futbolcusu Abdülkerim Bardakcı'nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezasının; somut olayın özelliklerine göre takdiren indirilerek 1 resmi müsabakadan men cezası biçiminde düzeltilmek suretiyle kararın onanmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir."





