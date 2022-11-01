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Ivan Bebek, Fenerbahçe maçına atandı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hakem ekibi belli oldu.

Ekleme: 1.11.2022 - 12:52 Güncelleme: 1.11.2022 - 12:54 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. maçında deplasmanda Dinamo Kiev ile oynayacağı mücadelenin hakem ekibi belli oldu. Karşılaşmayı Hırvatistan'tan Duje Strukan yönetecek. Strukan'ın yardımcılığını ise Bojan Zobenica ve Alen Jakšić yapacak.

4. hakem Ivan Bebek

Fenerbahçe'nin 2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Braga ile deplasmanda oynayıp 4-1 kaybettiği maçta verdiği tartışmalı kararlar ile gündem olan Hırvat hakem Ivan Bebek, Dinamo Kiev maçına 4. hakem olarak atandı. Ivan Bebek'in yönettiği Braga maçında Fenerbahçe, karşılaşmayı 8 kişi tamamlamış ve rakibine 4-1 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı, 3 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak.

Ivan Bebek, Fenerbahçe maçına atandı
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