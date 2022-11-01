Ivan Bebek, Fenerbahçe maçına atandı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. maçında deplasmanda Dinamo Kiev ile oynayacağı mücadelenin hakem ekibi belli oldu. Karşılaşmayı Hırvatistan'tan Duje Strukan yönetecek. Strukan'ın yardımcılığını ise Bojan Zobenica ve Alen Jakšić yapacak.Fenerbahçe'nin 2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Braga ile deplasmanda oynayıp 4-1 kaybettiği maçta verdiği tartışmalı kararlar ile gündem olan Hırvat hakem Ivan Bebek, Dinamo Kiev maçına 4. hakem olarak atandı. Ivan Bebek'in yönettiği Braga maçında Fenerbahçe, karşılaşmayı 8 kişi tamamlamış ve rakibine 4-1 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı, 3 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak.