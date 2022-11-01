Galatasaraylı eski yönetici Şükrü Hanedar’a tehdit mesajları! 'Yüzüne kezzap atacağım' .
Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Şükrü Hanedar'ın başı eski sevgilisiyle belada. 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgili Merve G. hem Şükrü Hanedar'a hem de Hanedar'ın yeni sevgilisine tehdit yağdırdı. Hanedar'ın sevgilisine, "Seni öldürmeyeceğim, yüzüne kezzap atacağım" diyen Merve G. hakkında soruşturma başlatıldı. .
Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Şükrü Hanedar, Merve G. ile beraberlik yaşadıktan sonra 2021 yılında ayrıldı. İddiaya göre Hanedar tarafından reddedilen Merve G., saldırgan bir tutum içerisine girdi.
Hanedar'a karşı cinsel içerikli tehdit mesajları atan Merve G., ünlü spor insanının ailesi ve yakınlarına da aynı eylemini sürdürdü. Merve G.'nin taciz ve tehditlerine maruz kalan yönetici, mahkemeye başvurarak eski sevgili hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı.
ESKİ SEVGİLİ DERT OLDU
Yine iddiaya göre eski sevgili Hanedar'ın yeni sevgilisi Lara Ö'den haberdar oldu. Lara'nın ve ailesinin telefon numaralarını arayarak tehdit ve hakaretler savurmaya başlayan eski sevgili, günlerde genç kadını ve ailesini arayarak söylemlerine devam etti. Geçtiğimiz günlerde genç kıza yönelik, 'Seni öldürmeyeceğim, yüzüne kezzap atacağım' şeklinde mesaj sonrası korkuya kapılan Lara Ö. ve eski yönetici, Merve G. hakkında suç duyurusunda bulundu. Hem Şükrü Hanedar'ın hem de sevgilisinin ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Hanedar'a karşı cinsel içerikli tehdit mesajları atan Merve G., ünlü spor insanının ailesi ve yakınlarına da aynı eylemini sürdürdü. Merve G.'nin taciz ve tehditlerine maruz kalan yönetici, mahkemeye başvurarak eski sevgili hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı.
ESKİ SEVGİLİ DERT OLDU
Yine iddiaya göre eski sevgili Hanedar'ın yeni sevgilisi Lara Ö'den haberdar oldu. Lara'nın ve ailesinin telefon numaralarını arayarak tehdit ve hakaretler savurmaya başlayan eski sevgili, günlerde genç kadını ve ailesini arayarak söylemlerine devam etti. Geçtiğimiz günlerde genç kıza yönelik, 'Seni öldürmeyeceğim, yüzüne kezzap atacağım' şeklinde mesaj sonrası korkuya kapılan Lara Ö. ve eski yönetici, Merve G. hakkında suç duyurusunda bulundu. Hem Şükrü Hanedar'ın hem de sevgilisinin ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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