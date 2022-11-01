Fenerbahçe'nin tek rakibi Bayern Münih! Dev kulüpleri geride bıraktı

Bu sezon tüm kulvarda 34 gol atan ve 3.09 gol ortalaması yakalayan Fenerbahçe'nin bu performansını Avrupa'nın beş büyük liginde sadece Bayern Münih geçebildi.

Fenerbahçe bu sezon hücumda tam anlamıyla durdurulamaz bir takım oldu.



Fenerbahçe, Süper Lig'de 11 maçta tam 34 kez ağları sarstı yaşadı. Kanarya, tam tam 5 maçta 4 ve üzeri gol attı. Jorge Jesus'un öğrencilerinin ligdeki gol ortalaması 3.09! Avrupa'nın 5 büyük liginde Sarı-Lacivertliler'in bu performansını geride bırakabilen tek takım Alman devi Bayern Münih oldu. Bayern, Bundesliga'da 12 mücadelede 38 kez fileleri havalandırdı, maç başına 3.16 gol ortalaması yakaladı. İngiltere'de Haaland ve De Bruyne'li Manchester City 3.08, Fransa'da Messi, Mbappe ve Neymar'lı PSG 2.76, İtalya'da Napoli 2.5 ve İspanya'da Real Madrid ile Barcelona ise 2.41 gol ortalaması yakaladı.



Ligde rakibi yok!



Gol sayısı konusunda Fenerbahçe'nin ligde rakibi yok. Sarı-Lacivertliler'e en yakın takım olan ve 1 maç fazlası bulunan Beşiktaş 'ın 25 golü var. Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray 'ı ise 2.42'ye katladı. Öyle ki Jesus'un ekibinin +22'lik averajı bile 14 golü bulunan Aslan'ın çok üstünde. Fenerbahçe'nin ayrıca sadece averajı, ligde tam 16 takımın gol sayısından fazla.

