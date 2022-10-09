Iker Casillas ve Carles Puyol'dan eşcinsellik itirafı!

Iker Casillas, Twitter hesabından eşcinsel olduğunu açıklayan bir paylaşımda bulundu. Carles Puyol ise Casillas'a, "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi Iker" yanıtını verdi.

Eski İspanyol kaleci Iker Casillas, Twitter hesabından bir gönderi paylaştı.



Casillas paylaştığı gönderide, "Umarım bana saygı duyarsınız, ben gayim" dedi. Casillas'ın gönderisi kısa süre içinde yoğun etkileşim alırken Carles Puyol gönderiyi yanıtladı.



Puyol, "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi Iker" şeklinde yanıt verdi.



Her iki futbolcu da konuyla ilgili başka açıklama yapmadı. İspanyol basınında da henüz konuyla ilgili bir hareketlilik yok.