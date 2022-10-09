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Fenerbahçe, Karagümrük'ü ağırlıyor! İşte ilk 11'ler...

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük takımını konuk ediyor. Son olarak evinde AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup eden sarı lacivertliler, taraftarlarının önünde 3 puanı hanesine yazmak istiyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz de mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte tüm detaylar...

Ekleme: 9.10.2022 - 19:25 Güncelleme: 9.10.2022 - 19:26 / Editör: Ozge Selin
Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Lincoln, Crespo, İsmail, Emre, İrfan Can, Valencia, Pedro

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Dresevic, Caner, Shukurov, Ozdoev, Jimmy, Kouassi, Borini, Colley

Ligin 8. haftasında derbide Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, sahasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe haftaya 14 puanla 7. sırada girdi.

Tedavileri süren 3 oyuncu yarın oynayamayacak
Fenerbahçe, yarınki maçta 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Tedavileri devam eden Nazım Sangare, Luan Peres ve Joshua King, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

FATİH KARAGÜMRÜK SON 4 MAÇTAN 3 PUAN ÇIKARDI

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de son 4 maçta galibiyet alamazken 3 puan elde etti.

Bu sezonki tek galibiyetini 4. haftada MKE Ankaragücü karşısında alan kırmızı-siyahlı ekip, sonrasındaki 4 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 2 gol atabilen Fatih Karagümrük, kalesindeki 3 gole engel olamadı.

DİAGNE VE BORİNİ İLE GOL ARAYACAK

VavaCars Fatih Karagümrük'ün Fenerbahçe karşısındaki en önemli gol ayağı eski Galatasaraylı Mbaye Diagne ile İtalyan forvet Fabio Borini olacak.

Senegalli futbolcu, kırmızı-siyahlı ekibin bu sezon attığı 9 golün 4'ünü kaydetti. Borini ise bu sezon 3 kez fileleri havalandırarak takımına katkı verdi.

Takımının en golcü oyuncuları olan Diagne ile Borini, Fenerbahçe mücadelesinde de skoru değiştirebilmek için mücadele edecek.
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