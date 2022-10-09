EURO 2024 yolundaki rakiplerimiz belli oldu...

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde grup kura çekimi gerçekleştirildi. A Milli Takımımız D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti.

EURO 2024'e ev sahipliği yapacak Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Festhalle Fuar Merkezi'nde kura çekimi yapıldı.



53 ülkenin katıldığı elemelerde 10 grup yer aldı. Bu grupların 7'si 5, 3'ü 6 takımdan oluştu.



Kura çekimine 4. torbadan giren Türkiye, D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eşleşti.



İlk ikide bitiren takımlar EURO 2024 bileti alacak





Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finallere yazdıracak. Finallere kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te yapılacak UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.



Rusya yok



Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Rusya, elemelere katılamadı.



Turnuvayı düzenleyen Almanya ise eleme maçlarına çıkmadan EURO 2024 bileti aldı.



İlk maçlar martta



Eleme maçları, 23-25 Mart 2023 tarihlerinde başlayacak, 19-21 Kasım 2023 tarihlerindeki son hafta mücadeleleriyle tamamlanacak.



Almanya'nın ev sahipliği yapacağı finaller ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.





EURO 2024 Elemeleri grupları şu şekilde oluştu:



A Grubu: İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi

B Grubu: Hollanda, Fransa, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan, Cebelitarık

C Grubu: İtalya, İngiltere, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Malta

D Grubu: Hırvatistan, Galler, Ermenistan, TÜRKİYE, Letonya

E Grubu: Polonya, Çekya, Arnavutluk, Faroe Adaları, Moldova

F Grubu: Belçika, Avusturya, İsveç, Azerbaycan, Estonya

G Grubu: Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Litvanya

H Grubu: Danimarka, Finlandiya, Slovenya, Kazakistan, Kuzey Irlanda, San Marino

I Grubu: İsviçre, İsrail, Romanya, Kosova, Belarus, Andorra,

J Grubu: Portekiz, Bosna Hersek, İzlanda, Lüksemburg, Slovakya, Liechtenstein