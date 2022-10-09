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Ampute Milli Takımımız Dünya Şampiyonu!

Ampute Dünya Kupası'nda finalde Angola ile karşılaşan Milli Takımımız, maçı 4-1 kazanarak Dünya Şampiyonu oldu.

Ekleme: 9.10.2022 - 21:30 Güncelleme: 9.10.2022 - 21:35 / Editör: Ozge Selin
Ampute Milli Takımımız, Dünya Kupası final maçında Angola ile karşılaştı.

Mücadeleyi 4-1 kazanan Milli Takım, Dünya Şampiyonu oldu.

Maçta goller; 19. dakikada Ömer Güleryüz, 24. dakikada Adao, 30. ve 43. dakikalarda Rahmi Özcan ve 49. dakikada Serkan Dereli'den geldi.

Karşılaşmayı yaklaşık 15 bin futbolsever, ellerinde Türk bayraklarıyla Ampute Milli Takımı'na destek vermek için takip etti.

Daha önce 2018 yılında Dünya Kupası'nda finalde yine Angola'yla karşılaşan Milli Takım, o maçı kaybederek Dünya İkincisi olmuştu.

2017 ve 2021 yıllarında Avrupa Şampiyonluğu kazanan Milli Takım, Dünya Kupası'nda ilk kez mutlu sona ulaştı.
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