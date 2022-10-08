  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,18 - 18,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Portekiz ayağının ilk yarışında zafere ulaştı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki 9. ayağının ilk yarışında birinci oldu.

Ekleme: 8.10.2022 - 18:23 Güncelleme: 8.10.2022 - 18:24 / Editör: Ozge Selin
Portimao kentinde bulunan 4,5 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'ndeki 9. etabın ilk yarışı, 14 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Mücadeleye 2. cepten başlayan Pata Yamaha sürücüsü Toprak, 6. turda Kawasaki'den Büyük Britanyalı Jonathan Rea'yı geride bırakarak bitiş çizgisine ilk sırada ulaştı. Milli sporcu, bu sezon 9. yarış galibiyetini elde etti.

Yarışta Aruba takımından İspanyol Alvaro Bautista ikinci, Jonathan Rea da üçüncü sırayı aldı.

Pilotlar klasmanında Bautista, 414 puanla zirvede, Toprak Razgatlıoğlu ise 360 puanla ikinci sırada yer aldı.

Portekiz etabının ikinci yarışı, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu 2023 bütçesini yasal süre içerisinde sunamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Şadi Yazıcı'dan İmamoğlu'na tepki! 'Mitomani muzdarip'
Hüsnü Bozkurt’tan Kılıçdaroğlu'na sert sözler! 'Oy için türbana özgürlük çıkaramazsın, çıkar da görelim
Hakkari'de, doktora saldıran CHP'li başkan ile kardeşi serbest bırakıldı
MHP Lideri Bahçeli'den anayasa açıklaması! Parti olarak destek vereceğiz
MİT Kuzey Irak'ı PKK'ya dar etti: İki bölgede 6 terörist etkisiz
Zelenskiy’den BBC’ye şok açıklama: Rusya, halkını nükleer saldırıya hazırlıyor
Kırım Kerç Köprüsü'nde patlama
Ticari kredide faiz 12 puan düştü
İngiltere’de günde üç saat elektrik kesilecek
Uçak gemisini Girit'e yanaştıran ABD'den skandal paylaşım: Türkiye'ye üstü kapalı tehdit
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik: Altılı masanın başardığı tek şey var o da masayı dağıtmak
Fatih Erbakan, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi! 'CHP, LGBT yandaşlığına da son verecek mi?'
Prag'daki açıklamalar dünyanın gündeminde: Erdoğan Yunanları terletiyor
Mansur Yavaş’tan, Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim getiren karara veto
Bakan Nebati açıkladı! 'Enflasyon aralık ayından itibaren düşecek'
İETT otobüsü önce yayaya sonra kaldırımdaki motosikletlere çarpıp kaçtı
Yunanistan yine provokasyon peşinde: İstanköy'e sözde 'Pontus Soykırımı Anıtı' diktiler
TOKİ'nin Örnek Tarım Köy projesinin açılışı gerçekleştirildi: 'Yüzyılda yapılacak işleri yirmi yıla sığdırdık'
Toplu ulaşımda devrim niteliğinde adım! Tek kart geliyor

Toplu ulaşımda devrim niteliğinde adım! Tek kart geliyor

İstanbul dahil 19 ile sarı kodlu uyarı! İşte hava durumu tahminlerinde son durum

İstanbul dahil 19 ile sarı kodlu uyarı! İşte hava durumu tahminlerinde son durum

TOKİ başvuru süresi uzayacak mı? Bakan Kurum açıkladı

TOKİ başvuru süresi uzayacak mı? Bakan Kurum açıkladı

Twitter'a yeni özellik: Parasını ver tweet'ini düzelt

Twitter'a yeni özellik: Parasını ver tweet'ini düzelt

Yerli üretim İMECE ve TÜRKSAT 6A uydusu Cumhuriyet'in 100'üncü yılında fırlatılacak

Yerli üretim İMECE ve TÜRKSAT 6A uydusu Cumhuriyet'in 100'üncü yılında fırlatılacak

İstanbul Havalimanı dünyanın 'en iyi havalimanı' seçildi

İstanbul Havalimanı dünyanın 'en iyi havalimanı' seçildi