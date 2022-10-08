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Beşiktaş, Giresun'dan 3 puanla dönüyor! Kartal hata yapmadı...

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Bitexen Giresunspor'a konuk olan Beşiktaş, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Ekleme: 8.10.2022 - 22:16 Güncelleme: 8.10.2022 - 22:18 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar, 34. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un attığı tek golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Valerien Ismael'in öğrencileri, bu sonuçla beraber 3 maçlık aranın ardından yeniden 3 puanı hanesine yazdırdı.

Giresunspor - Beşiktaş maç özeti
15. dakikada Masuaku’nun kullandığı serbest vuruşta Tayyip Talha topu ağlara yolladı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu VAR kararıyla golü iptal edip penaltı kararı verdi. Weghorst’un kullandığı penaltıyı Onurcan kurtardı.

30. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Giresunspor ceza sahasındaki karambolde Arias’ın ters vuruşunu kaleci Onurcan son anda çizgide kontrol etti.

34. dakikada Redmond’ın frikiğinde Onurcan topu kornere çeldi. Fernandes’in kullandığı köşe atışında Giresunspor ceza sahasında oluşan karambolde Tayyip Talha’nın vuruşu ağlara gitti.
0-1


45+4. dakikada gelişen Beşiktaş atağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Tayfur Bingöl’ün şutu az farkla auta çıktı.

47. dakikada Beşiktaş, Nathan Redmond ile gole yaklaşıyor. Beşiktaş hızlı atağında Gedson Fernandes'in pasında topla buluşan Wout Weghorst sol tarafta müsait durumda olan Nathan Redmond'a pasını aktarıyor. Ceza sahası içi sol çaprazda Nathan Redmond'ın gelişine vuruşunda top az farkla yandan auta gidiyor.

66. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Rachid Ghezzal'ın ceza alanına gönderdiği ortasında top kimseye ulaşmadan yandan dışarı çıkıyor.

78. dakikada Kaleci Ersin Destanoğlu'nun ileride olduğunu gören Giresunsporlu Vukan Savicevic orta sahadan şansını deniyor ancak top yandan auta gidiyor.

80. dakikada Giresunspor, Ramon Arias ile gole yaklaşıyor. Sağ kanatta Görkem Sağlam'ın kullandığı korner sonrasında Alexis Perez'in çevirdiği topta Ramon Arias'ın şutunu son anda Wout Weghorst müdahalesi ile uzaklaştırıyor.

83. dakikada Borja Sainz'ın ceza sahası dışından çektiği yerden şut cılız gidiyor ve top kaleci Ersin Destanoğlu'nda kalıyor.

86. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Rachid Ghezzal'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Cenk Tosun'un kafa vuruşu üstten auta gidiyor.

89. dakikada Beşiktaş, Wout Weghorst ve Cenk Tosun ile gole yaklaşıyor ancak kaleci Onurcan Piri geçit vermedi.

90. dakikada Giresunspor, Oğulcan Çağlayan ile Beşiktaş karşısında 1-1'lik beraberliği yakalıyor ancak VAR kontrolü sonrası atılan gol ofsayt sebebiyle geçersiz sayılıyor.

Karşılaşma 1-0'lık Beşiktaş'ın galibiyetiyle sona eriyor.
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