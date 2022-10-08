  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,18 - 18,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Anadolu Efes, yeni sezona galibiyetle başladı!

THY EuroLeague'de Anadolu Efes, Kızılyıldız'ı 72-59 mağlup ederek yeni sezona galibiyetle başladı.

Ekleme: 8.10.2022 - 00:00 Güncelleme: 8.10.2022 - 00:09 / Editör: Ozge Selin
Anadolu Efes, THY EuroLeague'de yeni sezonun ilk haftasında Kızılyıldız'ı konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını 35-34 önde kapatan lacivertli-beyazlı ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü korudu ve mücadeleden 72-59 galibiyetle ayrıldı.

Anadolu Efes'te Will Clyburn, karşılaşmayı 19 sayıyla tamamladı ve maçın en skorer oyuncusu oldu.

THY EuroLeague'in 2. haftasında Anadolu Efes, Monako'ya konuk olacak.

Uçak gemisini Girit'e yanaştıran ABD'den skandal paylaşım: Türkiye'ye üstü kapalı tehdit
Fatih Erbakan, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi! 'CHP, LGBT yandaşlığına da son verecek mi?'
Prag'daki açıklamalar dünyanın gündeminde: Erdoğan Yunanları terletiyor
Mansur Yavaş’tan, Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim getiren karara veto
Bakan Nebati açıkladı! 'Enflasyon aralık ayından itibaren düşecek'
İETT otobüsü önce yayaya sonra kaldırımdaki motosikletlere çarpıp kaçtı
Yunanistan yine provokasyon peşinde: İstanköy'e sözde 'Pontus Soykırımı Anıtı' diktiler
TOKİ'nin Örnek Tarım Köy projesinin açılışı gerçekleştirildi: 'Yüzyılda yapılacak işleri yirmi yıla sığdırdık'
Bakan Kirişci duyurdu: Dev destek ödemeleri hesaplara yatıyor
İşgalci İsrail yine çocuk öldürdü: Ramallah'da iki kişi hayatını kaybetti
Mahkeme kararı onayladı: Arnavutluk'ta FETÖ bağlantılı kolej kapatıldı!
Almanya'dan Rusya'ya nükleer silah uyarısı...
Avcılar'da vatandaşlardan cami yapımına başlamayan İBB'ye tepki
ABD'den sonra bir ülke daha Yunanistan'ı silahlandırıyor! Zırhlı araçlar yolda: Türkiye'ye karşı sinsi plan
Türk Tabipleri Birliği'nden doktora saldıran CHP'li Ethem Karakoç'a tek kelime tepki gelmedi
Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan’ı hedef aldı! LGBT’ye arka çıkıp, hakaret yağdırdı!
Köşeye sıkışan Yunanistan yine Avrupa'dan yardım dilendi: Çipras'tan 'Türkiye'ye yaptırım uygulayın' çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tazminat davası!
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katletmişti! Can Göktuğ Boz hakkında flaş gelişme
Dikkat: İstanbul'un 13 ilçesinde hafta sonu elektrik kesintisi olacak!

Dikkat: İstanbul'un 13 ilçesinde hafta sonu elektrik kesintisi olacak!

Meteoroloji 4 bölge için uyardı: Kuvvetli geliyor!

Meteoroloji 4 bölge için uyardı: Kuvvetli geliyor!

Geyikleri elle besleyen yandı: İdari para cezası var

Geyikleri elle besleyen yandı: İdari para cezası var

Duvarın içinden altın fışkırdı: Sır gibi saklanan yerden çıktı

Duvarın içinden altın fışkırdı: Sır gibi saklanan yerden çıktı

Okullarda yeni salgın: Özellikle küçük çocukları yakalıyor

Okullarda yeni salgın: Özellikle küçük çocukları yakalıyor

İstanbul Havalimanı dünyanın 'en iyi havalimanı' seçildi

İstanbul Havalimanı dünyanın 'en iyi havalimanı' seçildi