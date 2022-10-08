Anadolu Efes, yeni sezona galibiyetle başladı!

THY EuroLeague'de Anadolu Efes, Kızılyıldız'ı 72-59 mağlup ederek yeni sezona galibiyetle başladı.

Anadolu Efes, THY EuroLeague'de yeni sezonun ilk haftasında Kızılyıldız'ı konuk etti.



Karşılaşmanın ilk yarısını 35-34 önde kapatan lacivertli-beyazlı ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü korudu ve mücadeleden 72-59 galibiyetle ayrıldı.



Anadolu Efes'te Will Clyburn, karşılaşmayı 19 sayıyla tamamladı ve maçın en skorer oyuncusu oldu.



THY EuroLeague'in 2. haftasında Anadolu Efes, Monako'ya konuk olacak.



