A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu! Filenin Sultanları çeyrek finali garantilemişti

FIVB Dünya Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci tur F Grubu'ndaki 4'üncü ve son maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları, çeyrek finale çıkmayı garantileşmişti.

Polonya'nın Lodz kentinde oynanan FIVB Dünya Şampiyonası ikinci tur F Grubu'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Sırbistan karşı karşıya geldi. Müsabakada her iki ülke de karşılıklı sayılar alırken, milliler, çekişmeli geçen birinci seti 25-20 mağlup tamamladı. İkinci setin ilk dakikalarında milliler Derya Cebecioğlu ve Saliha Şahin'in sayılarıyla rakibine bir süre üstünlük kursa da rakibinin blok sayılarıyla 25-21 geriye düştü. (2-0) Üçüncü sette Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin ve Hande Baladın'ın sayılarıyla sette denge sağlamayı başaran milliler (15-15), son bölümde rakibinin iyi servisleri karşısında zorlandı ve Sırbistan seti 25-23, maçı da 3-0 kazandı. Filenin Sultanları daha önce adını çeyrek finale yazdırmayı garantilemişti.



Oyuncu performansları

Derya 13 ( 11/15 %73h, 1 blok, 1 ace )



Saliha 12 ( 10/23 %43h, 1 blok, 1 ace )



Eda 4 ( 3/4 %75h, 1 ace )



Hande 4 ( 4/9 %44h )



Ayçin 3 ( 1/5 %20h, 1 blok, 1 ace )



Elif 2/2, Zehra 2/3 %67h,



Ebrar 2/9 %22h



Cansu 1/2,



İlkin 1/2,



Meryem 1/8 %13h















