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UEFA gelirlerinde Fenerbahçe 10 milyon euroyu aştı

UEFA Avrupa Ligi'nde B grubu 3. hafta maçında AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup ederek 7 puanla zirvede bulunan Fenerbahçe, kazanacağı parayı 10 milyon euronun üzerine taşıdı. Diğer temsilcilerimizden Trabzonspor 13 milyon euro, Başakşehir 4,9 milyon euro ve Sivasspor 4,1 milyon euroluk para ödülü kazandı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Ekleme: 7.10.2022 - 17:10 Güncelleme: 7.10.2022 - 17:11 / Editör: Ozge Selin
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta karşılaşmaları tamamlanırken temsilcilerimizin şu ana kadar elde ettiği kazançlar da belli olmaya başladı.

Fenerbahçe, lige katılım bedeli olarak 3,63 milyon euro elde ederken, gruptaki 2 galibiyet ve 1 beraberliğin karşılığında 1,47 milyon euroluk geliri hanesine yazdırdı.

Katsayı klasmanında 11. sırada yer alan Fenerbahçe, bu performansıyla 2 milyon 904 bin euroluk gelir elde etti.

Sarı-lacivertliler ayrıca kasasına market kaleminden de takribi 2,5 milyon euro koyacak. Tüm kalemler toplandığında Fenerbahçe'nin an itibarıyla kazancı, 10,5 milyon euroya ulaşmış durumda.

Trabzonspor'un geliri 13 milyon euro
Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda ettiği için UEFA'nın 5 milyon euroluk dayanışma ödülünü almaya hak kazandı.

Yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden bordo-mavililer, burada da 3,63 milyon euroluk katılım bedelini cebine koydu. Grupta tek galibiyeti bulunan Trabzonspor'un performans geliri 630 bin euroda kaldı.

Katsayı klasmanında 23. sıradaki konumuyla 1,32 milyon euro elde eden bordo-mavililer, market kaleminden de tıpkı Fenerbahçe gibi yaklaşık 2,5 milyon euro ödül alacak.

Başakşehir 4,9 milyon euro, Sivasspor 4,1 milyon euro kazandı
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, lige katılımından dolayı 2,94 milyon euro, performansıyla 1 milyon 166 bin euro ve katsayı sıralamasındaki yeriyle (15) 810 bin euro kazandı.

Aynı ligde mücadele eden Sivasspor ise katılım bedeli olarak 2,94 milyon euro, gruptaki performansıyla 666 bin euro ve katsayı klasmanındaki yeriyle (21) 534 bin euroluk ödülün sahibi oldu.
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