Filenin Sultanları, 2. turda ilk kez kaybetti!

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası ikinci tur üçüncü grup maçında ABD'ye 3-1 kaybetti.

Filenin Sultanları, FIVB Dünya Şampiyonası ikinci tur F Grubu'ndaki üçüncü maçında ABD ile karşılaştı.



Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanan maçı ABD 3-1 kazandı.



Mücadelede setler; 22-25, 25-21, 20-25 ve 22-25 sonuçlandı.



F Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'yı 3-0 mağlup eden "Filenin Sultanları", ikinci karşılaşmasında da Kanada'yı set vermeden mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı garantilemişti.



FIVB Dünya Şampiyonası 2. tur F Grubu'ndaki 4'üncü ve son maçında yarın Sırbistan'la karşılaşacak.