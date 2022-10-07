Fenerbahçe doludizgin devam ediyor! Kanarya, AEK Larnaca’yı rahat geçti…

UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, üçüncü maç haftasında AEK Larnaca’yı sahasında ağırladı. Karşılaşmadan 2-0 gibi net bir skorla galip ayrılan sarı-lacivertli ekip, puanını 7 yaparak grupta liderliğini korudu. Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri, Batshuayi ve Mamas (k.k) attı. İşte son dakika haberinin detayları…

UEFA Avrupa Ligi gruplarında yoluna devam eden Fenerbahçe, B Grubu üçüncü maçında AEK Larnaca'yı sahasında ağırladı. Maçın başından sonuna kadar karşılaşmayı üstün götüren sarı-lacivertli ekip, Larnaca'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı.



Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 26. dakikada Michy Batshuayi, 79. dakikada Mamas, kendi kalesine attı.



Bu sonuçla grupta puanını 7'ye çıkaran temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü haftasını lider tamamladı.



MAÇTAN DAKİKALAR



10. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Lincoln Henrique'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleciden sekti. Ceza sahası sol çaprazında topu önünde bulan Alioski'nin gelişine şutunda, kaleci Piric meşin yuvarlağı kontrol etti.



17. dakikada Lincoln Henrique'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Rossi'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, top kalecide kaldı.



26. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rossi'nin savunma arkasına pasına hareketlenen Batshuayi'nin, kaleciyle karşı karşıya durumda bekletmeden şutunda top ağlarla buluştu: 1-0



35. dakikada orta alandan presle rakipten topu kapan İsmail Yüksek'in sağ kanattan verdiği ara pasla, ceza sahası önünden savunma arkasına sarkan Emre Mor topla buluştu. Bu oyuncunun karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlağı aleci çeldi.