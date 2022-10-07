  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,18 - 18,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Acun Ilıcalı, Hull City'nin yeni hocasını açıkladı

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Pedro Martins'le anlaşamadıklarını ve bu sebeple yola Andy Dawson ile devam edeceklerini açıkladı.

Ekleme: 7.10.2022 - 15:20 Güncelleme: 7.10.2022 - 15:23 / Editör: Ozge Selin
Championship'te üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Şota Arveladze ile yollar ayrılmıştı. Hull City Kulübü'nün sahibi ve başkanı Acun Ilıcalı, teknik direktör Pedro Martins ile anlaşamadıklarını ve yola bir süre daha kulüp efsanesi Andy Dawson ile devam edeceklerini açıkladı.

Hull City'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pedro Martins ile yapılan kapsamlı görüşmelerden sonra, karşılıklı olarak kabul edilebilir bir noktada anlaşamadık. Bu yüzden görüşmeleri bitirme kararı aldık. Pedro harika bir teknik direktör ama taleplerini karşılayamayacağımızı hissettik. Bu yüzden ona Hull City'e gösterdiği ilgi için teşekkür ediyor ve gelecek için en iyisini diliyoruz.

Acun Ilıcalı, Hull City'nin yeni hocasını açıkladı

"Andy Dawson'la devam edeceğiz"

Ekibimiz kulüp efsanesi Andy Dawson ile çok yetenekli ellerde. Andy Dawson'ın ve ekibinin geçen hafta yaptığı çalışmalardan çok memnunuz.
Çarşamba günü stadyumumuzda bir birliktelik olduğunu ve Andy Dawson'a sonsuz bir destek verildiğini gördük. Bunların tümü göz önünde bulundurulduğunda, Andy Dawson bir sonraki duyuruya kadar ilk takımdan sorumlu olmaya devam edecektir.

Acun Ilıcalı, Hull City'nin yeni hocasını açıkladı

"Şeffaflıkla hareket edeceğiz"

Dünyanın dört bir yanından çok yüksek kalibreli teknik direktörlerin ilgisiyle karşılaştık. Bu büyük kulübü ileriye götürecek doğru adayı bulana kadar tüm seçeneklerimizi göz önünde bulundurmaya devam edeceğiz. Bu bizim için çok önemli bir karar ve acele etmek istediğimiz bir şey değil. Andy Dawson ve ekibinin getirdiği istikrarın kararı doğru vermemiz noktasında bize zaman tanıdığı için şanslıyız. Yolculuğumuzun başından beri söylediğim gibi; şeffaflıkla hareket edeceğiz ve bu süreç boyunca taraftarlarımızla her türlü bilgiyi paylaşacağız. Bu kulübün hak ettiği başarıyı getirmek için birlikte savaşmaya devam edeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Köşeye sıkışan Yunanistan yine Avrupa'dan yardım dilendi: Çipras'tan 'Türkiye'ye yaptırım uygulayın' çağrısı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tazminat davası!
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'tan dar gelirliye destek paketi açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katletmişti! Can Göktuğ Boz hakkında flaş gelişme
AK Parti döneminde başlayan yurt inşaatını durduran İmamoğlu projenin adını değiştirerek yeni bir projeymiş gibi gösterdi
Meral Akşener'den sigara itirafı: Günde 2.5 paket içiyordum bıraktım
Bakan Soylu duyurdu: Bu ilçelerde yeni yabancı kaydı yapılmayacak!
Bakan Bozdağ: Yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi düşünüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çekya ziyareti sonrası önemli açıklamalar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile telefonda görüştü
İngiltere'de kış uyarısı: Kesintiler artacak
Amiraller hakkında istenen ceza belli oldu
Çekya Başbakanı Petr Fiala'dan Türkiye’ye övgü dolu sözler
MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde 18 terörist etkisiz hale getirildi
Ümit Özdağ’ın kayınbiraderi Adnan Oktar örgütünden gözaltına alındı
Prag'daki zirvede Erdoğan'ın tepkisini Yunan basını manşetlere taşıdı: Türkiye'den olağanüstü meydan okuma
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş çıkışı: 2 çek karşılığı aday gösteriliyor! Kazanamazsın kardeşim
Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Kapanan yaralarla uğraşmayalım
Dikkat: İstanbul'un 13 ilçesinde hafta sonu elektrik kesintisi olacak!

Dikkat: İstanbul'un 13 ilçesinde hafta sonu elektrik kesintisi olacak!

Meteoroloji 4 bölge için uyardı: Kuvvetli geliyor!

Meteoroloji 4 bölge için uyardı: Kuvvetli geliyor!

Geyikleri elle besleyen yandı: İdari para cezası var

Geyikleri elle besleyen yandı: İdari para cezası var

Duvarın içinden altın fışkırdı: Sır gibi saklanan yerden çıktı

Duvarın içinden altın fışkırdı: Sır gibi saklanan yerden çıktı

Okullarda yeni salgın: Özellikle küçük çocukları yakalıyor

Okullarda yeni salgın: Özellikle küçük çocukları yakalıyor

İstanbul Havalimanı dünyanın 'en iyi havalimanı' seçildi

İstanbul Havalimanı dünyanın 'en iyi havalimanı' seçildi