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Trabzonspor, Fransa'dan puansız döndü! Temsilcimiz 3 golle yıkıldı...

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında Fransa temsilcisi Monaco'ya 3-1 mağlup oldu. Maxi Gomez'in 11. dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Fırtına, grupta 3 puanda kaldı. İşte tüm detaylar...

Ekleme: 6.10.2022 - 22:16 Güncelleme: 6.10.2022 - 22:23 / Editör: Ozge Selin
UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında Monaco'la karşılaşan Trabzonspor, II. Louis Stadyumu'ndan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Maxi Gomez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan temsilcimiz, 14. dakikada Ben Yedder'in golüyle 1-0 geriye düştü.

İlk yarının uzatma dakikalarında penaltı kazanan Monaco, Ben Yedder'in 2. golüyle ilk 45 dakikayı 2-0 geride kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Monaco, 55. dakikada Disasi'nin golüyle durumu 3-0'a getirdi. Trabzonspor'da Bakasetas, 71. dakikada farkı 1'e indirdi.

Trabzonspor, Fransa'dan puansız döndü! Temsilcimiz 3 golle yıkıldı...

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Gomez'in Camara'ya yaptığı hareketi VAR'dan izleyen hakem Giorgi Kruashvili, bordo-mavili oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

14. dakikada ceza sahası içinde Embolo'nun pasında kale sahasında topla buluşan Ben Yedder'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

24. dakikada Vanderson'un sağ taraftan kale sahasına yerden gönderdiği topa Embolo'nun vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.

26. dakikada Camara'nın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Diatta'nın yakın mesafeden vuruşunda Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45. dakikada Bartra'nın ceza sahası içinde Vanderson'u düşürmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ben Yedder, Uğurcan'ın solundan meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

Trabzonspor, Fransa'dan puansız döndü! Temsilcimiz 3 golle yıkıldı...

50. dakikada Monaco savunmasında Badiashile'nin uzun geri pasında kaleci Nübel'i aşan top az farkla direğin yanından kornere çıktı.

54. dakikada Diatta'nın ceza alanı hemen içinden sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu üsten kornere çeldi.

55. dakikada Monaco, farkı 3'e yükseltti. Golovin'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında, Embolo'nun kafa vuruşunda top arka direkteki Disasi'nin önüne düştü. Bu futbolcu da kafayla dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0

72. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye düşürdü. Ceza alanı içinde Umut Bozok'un pasında, Bakasetas'ın yerden vuruşunda, top kaleci Nübel'in solundan filelere gitti: 3-1

78. dakikada Lucas'ın pasında, ceza alanı içinde Volland'ın şutunda, savunmaya çarpan top direğin az farkla üzerinden kornere çıktı.

89. dakikada Minamino'nun ceza alanı sol çaprazından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sağ üst köşesine doğru gelen topu kornere çeldi.

90+1. dakikada Henrique'nin ceza alanı sol çaprazdan şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.

Trabzonspor karşılaşmadan 3-1 yenik ayrıldı.
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