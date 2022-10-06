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Tarihi gol Sivasspor'a yetmedi!

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ilk yenilgisini evinde aldı. Ballkani'yi konuk eden kırmızı-beyazlılar, sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.

Ekleme: 6.10.2022 - 23:14 Güncelleme: 6.10.2022 - 23:29 / Editör: Ozge Selin
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 3. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Ballkani'yi konuk etti.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki müadeleye Yiğidolar tam anlamıyla golle başladı. Kırmızı-beyazlılar henüz ilk dakikada Fredrik Ulvestad'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Norveçli futbolcunun 37. saniyede kaydettiği gol Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki en hızlı oldu.

Rıza Çalımbay'ın ekibi devrenin kalanında üstünlüğünü koruyamadı. 20. dakikada Armend Thaci ve 31. dakikada Arber Potoku'nun golleri Kosova temsilcisini öne taşıdı: 1-2.

İkinci yarıda beraberlik için rakip sahada açık arayan Sivasspor, kalesinde 3. golü gördü. Konuk ekipte Meriton Korenica 67. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Pes etmeyen Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt'un 75'te kaydettiği golle skoru 2-3'e getirdi. Sivasspor'un geri dönüş golü 90+1'de Mustapha Yatabare ile geldi. Ancak 90+4'te Ermal Krasniqi'nin golü maçın skorunu tayin etti: 3-4.

Sivasspor, gruptaki ilk maçında konuk ettiği Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 1-1 berabere kalmıştı. Kırmızı-beyazlılar, gruptaki ikinci maçında ise deplasmanda Romanya temsilcisi CFR Cluj karşısında sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

Bu maçın rövanşı 13 Ekim Perşembe günü Ballkani ev sahipliğinde oynanacak.

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