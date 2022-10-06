  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,35 - 18,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

'Şeffaflık Tescil Teknolojisi' 2 ve 3. liglerde de uygulanacak

TFF, "Şeffaflık Tescil Teknolojisi"ni TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de uygulamaya hazırlanıyor.

Ekleme: 6.10.2022 - 21:34 Güncelleme: 6.10.2022 - 21:48 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonu, Sportradar firmasıyla yaptığı anlaşmayla Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kullanılan 'Şeffaflık Tescil Teknolojisi'ni (Integrity System) TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de uygulamaya hazırlanıyor.

TFF'den yapılan açıklamada, spor federasyonları ve uluslararası turnuvalarla birçok iş birliği olan, bahis platformlarında ve operatörlerde işlem gören maçlardaki olağan dışı bahis hareketlerini anlık olarak tespit ederek; çalışmakta olduğu federasyonlara raporlarını resmi olarak sunan Sportradar şirketiyle, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'i kapsayan iki yılı opsiyonlu olacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, 'TFF, Sportradar ile yaptığı anlaşmayla; UEFA'ya üye 55 ülkenin en üst seviye liglerinde de uygulanan Şeffaflık Tescil Teknolojisi'nin TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de kullanılmaya başlanmasıyla takımların, sporcuların ve sporcu paydaşlarının, hakemlerin ve futbola yatırım yapan sponsorların, kötü niyetli girişimlerden zarar görmesini engellemeyi hedeflemektedir.' denildi.

Bu teknoloji ile Türk futbolu ve kulüplerinin ana gelir kaynaklarından bahis sektörünün, soru işaretlerine yer bırakmadan şeffaf, dürüst ve güvenilir, yasal zeminde kontrollü bir şekilde takip edilerek devam etmesinin hedeflendiği kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e sert sözler: Beyefendi konuşmamdan rahatsız olmuş, olması gereken yerde değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Esad ile görüşür müsünüz?' sorusuna yanıt: Vakti geldiğinde görüşmeye gideriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB’ye net mesaj: Yaşananlar Türkiye’nin anahtar ülke olduğunu gözler önüne seriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti
Prag'da yoğun diplomasi: Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle görüştü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu 'Bizim için çok kıymetli' diyerek açıkladı: Demir yolu ağırlıklı yatırım dönemine girdik
Alevi STK temsilcileri Cumhurbaşkanı'nın 'yeni adım' açıklamalarını değerlendirdi: Erdoğan samimi adımlar attı
Torba kanunda sürpriz değişiklik: Maske takmayana verilen cezalar silinecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: TANAP'ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İlham Aliyev ve Azeri gazeteci arasında güldüren Soros diyaloğu...
Putin ile müzakere yolunu kapatan Zelenskiy'e Rusya'dan yanıt: Çıkmaz yol
İnce'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Başörtüsü üzerinden rant elde etmeye çalışma
TİP'li Kadıgil başörtüsü üzerinden yine nefret kustu: 'Bunlarla mücadele edilir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: Seni de alalım Türk Birliği'ne her şey Avrupa'dan ibaret değil
Kafa yine aynı kafa: Muhalif yazar Emre Kongar başörtüsüne kin kustu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Paşinyan ve Aliyev'i bir araya getirdi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Başörtüsü için anayasa çalışması pazartesi günü Başkan Erdoğan'a sunulacak
Bülent Arınç'tan başörtüsü çıkışı yapan Kılıçdaroğlu'na destek
Özel Bayındır Hastanesi'ndeki skandala AK Parti'den tepki: İnsanlık dışı uygulamaları lanetliyoruz
Yozgat'taki tek CHP'li belediyeden heykel hizmeti
WhatsApp ekran görüntüsü engeli hakkında yeni bilgiler geldi

WhatsApp ekran görüntüsü engeli hakkında yeni bilgiler geldi

Meteoroloji’den toz taşınımı ve sağanak yağış uyarısı: Olumsuzluklara karşı dikkatli olun

Meteoroloji’den toz taşınımı ve sağanak yağış uyarısı: Olumsuzluklara karşı dikkatli olun

Onur Şener cinayetinde son dakika | Tartışmanın nedeni istek bile değilmiş!

Onur Şener cinayetinde son dakika | Tartışmanın nedeni istek bile değilmiş!

Araç alacaklar TOGG'u bekliyor: Fiyatların düşmesine rağmen yaprak kımıldamıyor

Araç alacaklar TOGG'u bekliyor: Fiyatların düşmesine rağmen yaprak kımıldamıyor

Okullarda yeni salgın: Özellikle küçük çocukları yakalıyor

Okullarda yeni salgın: Özellikle küçük çocukları yakalıyor

İstanbul Havalimanı dünyanın 'en iyi havalimanı' seçildi

İstanbul Havalimanı dünyanın 'en iyi havalimanı' seçildi