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Rigas - Medipol Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu!

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Letonya'nın Rigas Skola takımına konuk olacak.

Ekleme: 6.10.2022 - 20:59 Güncelleme: 6.10.2022 - 21:05 / Editör: Ozge Selin
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Letonya'nın Rigas Skola takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Letonya'nın başkenti Riga'daki Skonto Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak mücadeleyi, Romanya Futbol Federasyonundan hakem Radu Petrescu yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak.

İLK 11

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye, Touba, Lima, Aleksic, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Traore, Serdar Gürler, Okaka.


Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlıkları bulunan Leonardo Duarte ve Patryk Szyzs bu mücadelede forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde sırtındaki ağrılar nedeniyle ameliyat edilen ve sahalardan uzun süre ayrı kalacak Mesut Özil de kadroda yer almıyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ

Medipol Başakşehir'de UEFA listesinde yer almayan Philippe Keny'nin oynama şansı bulunmazken, tedavisi süren Şener Özbayraklı'nın durumu ise maç günü netlik kazanacak.

LİDER BAŞAKŞEHİR

Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Hearts'i 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci maçında da İstanbul'da Fiorentina'yı 3-0'la geçti.

Gruptaki iki karşılaşmasını da gol yemeden kazanan turuncu-lacivertliler, 6 puanla liderliğini sürdürüyor. İki maçında 1 puan alabilen RFS ise 3. sırada yer alıyor.

A Grubu'nun diğer maçında ise Hearts ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. İskoçya'daki mücadele de TSİ 22.00'de başlayacak.
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