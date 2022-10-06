  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,35 - 18,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Monaco-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Ligue 1 ekibi Monaco'ya konuk olacak.

Ekleme: 6.10.2022 - 18:48 Güncelleme: 6.10.2022 - 18:53 / Editör: Ozge Selin
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında Fransa temsilcisi Monaco'yla deplasmanda karşılaşacak.

II. Louis Stadyumu'nda (TSİ) 19.45'de başlayacak karşılaşmayı Gürcistan Futbol Federasyonundan Giorgi Kruashvili yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Levan Varamishvili ve Zaza Pipia olacak. Mücadele Exxen ekranlarından canlı yayımlanacak.

İLK 11'LER

Monaco: Nübel, Vanderson, Disasi, Badiashile, Caio Henrique, Diatta, Camara, Fofana, Golovin, Ben Yedder, Embolo

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Bartra, Larsen, Eren, Siopis, Hamsik, Bardhi, Trezeguet, Yusuf Yazıcı, Maxi Gomez

Bordo-mavililer, gruptaki ilk maçında konuk olduğu Macaristan'ın Ferencevaros takımına 3-2 kaybederken, ikinci maçında ise sahasında Sıbristan'ın Kızılyıldız ekibini 2-1 yendi.

TRABZONSPOR HABERLERİ

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 2 maçta 3 puan toplayan Karadeniz ekibi, 3 puanlı rakibi Monaco'nun önünde averajla 2. sırada yer alıyor.

Bordo-mavililer, Monaco'yu yenmesi halinde Avrupa kupalarında 1141 gün sonra deplasmanda galibiyet elde edecek.

Trabzonspor'da ameliyat olan Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca karşılaşmada yer alamayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti
Prag'da yoğun diplomasi: Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle görüştü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu 'Bizim için çok kıymetli' diyerek açıkladı: Demir yolu ağırlıklı yatırım dönemine girdik
Alevi STK temsilcileri Cumhurbaşkanı'nın 'yeni adım' açıklamalarını değerlendirdi: Erdoğan samimi adımlar attı
Torba kanunda sürpriz değişiklik: Maske takmayana verilen cezalar silinecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: TANAP'ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İlham Aliyev ve Azeri gazeteci arasında güldüren Soros diyaloğu...
Putin ile müzakere yolunu kapatan Zelenskiy'e Rusya'dan yanıt: Çıkmaz yol
İnce'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Başörtüsü üzerinden rant elde etmeye çalışma
TİP'li Kadıgil başörtüsü üzerinden yine nefret kustu: 'Bunlarla mücadele edilir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: Seni de alalım Türk Birliği'ne her şey Avrupa'dan ibaret değil
Kafa yine aynı kafa: Muhalif yazar Emre Kongar başörtüsüne kin kustu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Paşinyan ve Aliyev'i bir araya getirdi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Başörtüsü için anayasa çalışması pazartesi günü Başkan Erdoğan'a sunulacak
Bülent Arınç'tan başörtüsü çıkışı yapan Kılıçdaroğlu'na destek
Özel Bayındır Hastanesi'ndeki skandala AK Parti'den tepki: İnsanlık dışı uygulamaları lanetliyoruz
Yozgat'taki tek CHP'li belediyeden heykel hizmeti
Saadet Partisi GİK üyesi Ümit Çebi'den rezil sözler: Devlet Bahçeli'yi hedef aldı
İsrail Büyükelçiliği'ne Şakir Özkan Torunlar atandı
Nankörlüğün böylesi! KKTC'li vekilden küstah sözler: Türkiye'yi hedef aldı
WhatsApp ekran görüntüsü engeli hakkında yeni bilgiler geldi

WhatsApp ekran görüntüsü engeli hakkında yeni bilgiler geldi

Meteoroloji’den toz taşınımı ve sağanak yağış uyarısı: Olumsuzluklara karşı dikkatli olun

Meteoroloji’den toz taşınımı ve sağanak yağış uyarısı: Olumsuzluklara karşı dikkatli olun

Onur Şener cinayetinde son dakika | Tartışmanın nedeni istek bile değilmiş!

Onur Şener cinayetinde son dakika | Tartışmanın nedeni istek bile değilmiş!

Araç alacaklar TOGG'u bekliyor: Fiyatların düşmesine rağmen yaprak kımıldamıyor

Araç alacaklar TOGG'u bekliyor: Fiyatların düşmesine rağmen yaprak kımıldamıyor

Okullarda yeni salgın: Özellikle küçük çocukları yakalıyor

Okullarda yeni salgın: Özellikle küçük çocukları yakalıyor

İstanbul Havalimanı dünyanın 'en iyi havalimanı' seçildi

İstanbul Havalimanı dünyanın 'en iyi havalimanı' seçildi