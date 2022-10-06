Monaco-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Ligue 1 ekibi Monaco'ya konuk olacak.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında Fransa temsilcisi Monaco'yla deplasmanda karşılaşacak.



II. Louis Stadyumu'nda (TSİ) 19.45'de başlayacak karşılaşmayı Gürcistan Futbol Federasyonundan Giorgi Kruashvili yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Levan Varamishvili ve Zaza Pipia olacak. Mücadele Exxen ekranlarından canlı yayımlanacak.



İLK 11'LER



Monaco: Nübel, Vanderson, Disasi, Badiashile, Caio Henrique, Diatta, Camara, Fofana, Golovin, Ben Yedder, Embolo



Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Bartra, Larsen, Eren, Siopis, Hamsik, Bardhi, Trezeguet, Yusuf Yazıcı, Maxi Gomez



Bordo-mavililer, gruptaki ilk maçında konuk olduğu Macaristan'ın Ferencevaros takımına 3-2 kaybederken, ikinci maçında ise sahasında Sıbristan'ın Kızılyıldız ekibini 2-1 yendi.



TRABZONSPOR HABERLERİ



Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 2 maçta 3 puan toplayan Karadeniz ekibi, 3 puanlı rakibi Monaco'nun önünde averajla 2. sırada yer alıyor.



Bordo-mavililer, Monaco'yu yenmesi halinde Avrupa kupalarında 1141 gün sonra deplasmanda galibiyet elde edecek.



Trabzonspor'da ameliyat olan Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca karşılaşmada yer alamayacak.