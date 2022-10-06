Mesut Özil futbolu bırakıyor mu? Göksel Gümüşdağ açıkladı

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, son günlerde gündeme gelen 'Mesut Özil'in futbolu bırakıyor' iddialarına yanıt verdi.

Medipol Başakşehir'in yarın RFS ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için kafileyle birlikte Letonya'nın başkenti Riga'ya giden Göksel Gümüşdağ, takım oteli önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



'Emre Hoca inşallah yarın gelecek'



Emre Belözoğlu'nun üst solunum enfeksiyonu nedeniyle Letonya'ya takımla gelemediğini belirterek sözlerine başlayan Göksel Gümüşdağ, 'Emre Hoca'nın gribal bir durumu var. İnşallah yarın gelecek. Kendisiyle görüştüm ağır bir gribal geçiriyor ama muhtemelen yarın takımın yanında olur. Ekibi de burada, herkes yarınki maça hazır.' ifadelerini kullandı.



'Gruptan birinci çıkmak istiyoruz'



Turuncu-lacivertli ekibin RFS ile oynayacağı karşılaşmayı değerlendiren Gümüşdağ, 'Grupta namağlup gidiyoruz, Riga ile oynayacağımız maç bizim için önemli. Gruptan birinci çıkmak istiyoruz. Başta teknik direktörümüz, ekibi, oyuncular çok iyi performans sergiledi. Amacımız buradan da puan almak, galip gelmek ve öyle dönmek.' şeklinde konuştu.



'Avrupa bizim DNA'mızda var'



Medipol Başakşehir'in ligde ve Avrupa'da hedeflerine doğru ilerlediğini aktaran Gümüşdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:



'İki kulvar, yakında Türkiye Kupası eklenecek üç kulvar olacak. Üç kulvarın hepsinde yarışmak istiyoruz. Önemli bir maç trafiği olacak. Hocalarımız bunları en iyi şekilde atlatmak istiyor. Ligde de Avrupa'da da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Bu takım şampiyonluk yaşamış, her sene ilk ikinin, ilk üçün içinde olan bir takım. Avrupa bizim DNA'mızda var. İnanıyorum ki buradan iyi bir netice ile döneceğiz. Ligde de sonuna kadar zirveye tutunmaya ve yarışta kalmaya devam edeceğiz.'



'Mesut kardeşimizi hastanede de ziyaret ettim'



Gümüşdağ, ameliyat edilen Mesut Özil'in durumuyla ilgili soruyu ise 'Mesut kardeşimizi hastanede de ziyaret ettim. Kulüp doktoru ve kendi doktoru yaptıkları toplantıda acil ameliyat kararı aldı. Kendisini ziyaret ettiğimde gayet iyiydi. Bugün hastaneden ayrılacak ve eve geçecek. Zannediyorum üç aylık süreçten sonra takıma yeniden dahil olacak.' diye yanıtladı.



Mesut Özil futbolu bırakıyor mu?



Başkan Gümüşdağ, 'Mesut Özil'in futbolu bırakmak istediği yönünde iddialar da var. Bu iddialar doğru mu?' sorusuna ise şu yanıtı verdi:



'Biliyorsunuz medyada çok şeyler konuşuluyor. Bunlar hep olacak. Mesut geldiği günden beri takımda oynamak istediğini, sahadaki antrenmanı ve mücadelesiyle, hocaya da bize de gösterdi. Uzun süredir belinde sorun yaşıyordu. Bunu bir an önce bitirip takıma dönmek, bu yarışta olmak ve Başakşehir'e katkı sağlamak istediğini söyledi. Biz de bunu istiyoruz. Mesut Özil, Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük kariyeridir. Kendisinin gerek ligde gerek Avrupa'daki maçlarda takım arkadaşlarına tecrübesiyle en büyük desteği vereceğine inanıyorum.'