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Fenerbahçe maçı öncesinde AEK Larnaca'dan tehlikeli provokasyon

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi üçüncü maçında Rum kesimi takımı AEK Larnaca ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde konuk ekibin taraftar grubu provokatif açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 6.10.2022 - 17:33 Güncelleme: 6.10.2022 - 17:33 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, bu akşam saat 22.00'de Rum ekibi AEK Larnaca ile karşılaşacak.

Bu kritik mücadele öncesinde rakip takımın taraftar grubu provokatif açıklamalar yaptı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliklerin yaşandığı dönemde oynanılacak bu karşılaşma öncesinde Rum taraftar grubu, İstanbul'u Yunanistan'ın başkenti olarak lanse etti.

Sosyal medyada yayılan bu açıklamaya Türk futbolseverler tepki gösterdi. Fenerbahçeli taraftarların AEK Larnaca karşılaşmasında bu duruma tepki göstermek için bir araya geldiği ve maç içerisinde sloganlarla tepkilerini dile getireceği aktarıldı.

İşte AEK Larnaca'nın taraftar grubundan Fenerbahçe maçı öncesinde yapılan duyuru;

'Takımımız tüm ülke için savaşacak. Yunanistan'ın başkentinde tarih yazacağız. General Kimona'nın aurasıyla Şükrü Saraçoğlu'nda kazanacağız.'

Fenerbahçe maçı öncesinde AEK Larnaca'dan tehlikeli provokasyon

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