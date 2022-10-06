Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde galibiyet arıyor! AEK Larnaca maçında ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden Fenerbahçe, grubun üçüncü maçında AEK Larnaca ile karşı karşıya geliyor. Saat 22.00’de başlayacak karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 3. haftasında Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Daniel Cook ve Harry Lennard yapacak.İLK 11'LERFENERBAHÇE: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Alioski, Crespo, İsmail, Emre Mor, Lincoln, Rossi, BatshuayiAEK LARNACA: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Mamas, Sanjuryo, Luis Gustavo, Faraj, Altman, LopesGrubundaki ilk maçında konuk ettiği Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertliler, 2. maçında ise Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, grubunda 2 maç sonunda elde ettiği 4 puanla avantajlı bir durumda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, AEK Larnaca ile oynayacağı maçlardan 6 puan alarak liderlik yolunda avantajını korumayı hedefliyor.Konuk ekibin ise karşılaşma öncesi grupta 3 puanı bulunuyor.