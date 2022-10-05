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Jesus'un Arda Güler'i oynatmama sebebi

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon İsmail Kartal döneminde yıldızı parlayan Arda Güler, bu sezon istediği forma şansını bulamıyor. Genç oyuncunun oynamama sebebi belli oldu.

Ekleme: 5.10.2022 - 17:46 Güncelleme: 5.10.2022 - 17:47 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe’de Jorge Jesus, kafasındaki ideal kadroları netleştirirken, bazı futbolcuların ise daha çok çalışması gerektiğini hem öğrencilerine hem de kamuoyuna gösterdi.

Ligde geride kalan 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 yenilgi, 2 de beraberlik alan sarı-lacivertlilerde; Zajc, Arda Güler ve Emre Mor, kendilerine son haftalarda pek yer bulamıyor.

"Arda'nın fiziği yetersiz"
Fanatik'in haberine göre; Portekizli teknik adam, Arda Güler ile ilgili birtakım değerlendirmelerde bulundu. Arda’yı oyun sistemine uygun bulmayan Portekizli teknik adam, fizik olarak yetersiz görüyor.

Altyapıdaki performansıyla dikkat çekip A takımda klasını konuşturan Arda, geçtiğimiz sezon sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.

10 numarayı almıştı
Forma şansı bulduğu her anı çok iyi değerlendiren, topu ayağına aldığı her an izleyenleri heyecanlandıran ve 12 maçta 3 gol, 3 asistle oynayan genç yetenek, 2022/23 sezonunda '10' numaralı formanın sahibi oldu.

Transfermarkt, geçtiğimiz günlerde yıldız oyuncunun piyasa değerini 9 milyon euro olarak güncelledi. Tam 3 milyon euroluk bir artış yaşayan Arda, 2005 doğumlu futbolcular listesinde market değeri en yüksek isim oldu.

Geleceğin yıldız adaylarından biri
Geçtiğimiz günlerde de ünlü yayın organı Guardian, geleceğin 60 yıldız adayını belirledi. Türkiye'den bu listeye Galatasaraylı Beknaz Almazbekov ve Fenerbahçeli Arda Güler dahil edildi.

Jesus'un Arda Güler'i oynatmama sebebi
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